العراق: توقعات بارتفاع الضحايا فى حريق مستشفى الحسين

أعلنت محافظة ذي قار العراقية، قبل قليل، استمرار البحث عن ضحايا حريق مستشفى العزل وتوقعات بارتفاع أعداد القتلى.

فيما أفادت معلومات أولية بأن حريق مستشفى العزل بذي قار ناجم عن انفجار أسطوانات أوكسجين.

وارتفعت حصيلة قتلى حريق مستشفى العزل بمحافظة ذي قار العراقية وإلى 38 حالة وفاة، بجانب عشرات المصابين، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية.

حريق المستشفى

وأعلنت مديرية الصحة فى محافظ ذي قار العراقية، مساء الإثنين، حالة الطوارئ، عقب حريق ضخم ما زال مستمرا حتى الآن.

وقال الناطق الرسمي لمديرية صحة ذي قار عمار الزاملي، إن صحة ذي قار تعلن حالة الطوارئ على خلفية حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي في المحافظة.

كانت مديرية صحة محافظة ذي قار، أعلنت مقتل أكثر من 20 وإصابة 5 آخرين بحادث حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي (ع) الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال الناطق الرسمي لمديرية صحة ذي قار عمار الزاملي، إن 20 حالة وفاة و5 جرحى سجلت جراء حريق مركز النقاء، وتمت السيطرة على الحريق، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وتوجه رئيس الوزراء العراقى إلى محافظة ذى قار لمتابعة الأوضاع عقب اندلاع الحريق.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر الحريق الضخم الذي اندلع في مستشفى العزل والناجم عن انفجار أسطوانات أوكسجين.

وتظهر اللقطات المتداولة اندلاع ألسنة اللهب والدخان بكثافة من داخل المستشفى فيما لا زالت قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق وسط تجمع لأهالي المصابين والمرضى بالقرب من الحريق.

يذكر أنه فى إبريل الماضي اندلع حريق في مستشفى ابن الخطيب ببغداد والمخصص أيضًا لعزل مصابي كورونا، وراح ضحيته آنذاك نحو 100 شخص.