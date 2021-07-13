اليوم.. مصر للطًيران تسير رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلى إلى المغرب

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، رحلة خاصة لنقل بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى المغرب، استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل 17 يوليو.



وقالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، إن من المقرر أن تسير الشركة، ظهر اليوم الثلاثاء، رحلة خاصة برقم 3200 تقلع من مطارالقاهرة الدولي متوجهة إلي كازابلانكا لنقل بعثة النادي الأهلي لخوض مباراة نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

يشار إلي بيتسو موسيماني منح لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي راحة من التدريبات الجماعية اليوم الإثنين بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق أمام مصر المقاصة على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية في العاشرة صباح غدًا الثلاثاء وبعدها يتجه إلى مطار القاهرة استعدادًا لرحلة المغرب.

شروط السفر

تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعدأقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

عودة الطيران بين المدن الليبية والقاهرة

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا عن توجيه وزير الطيران المدني بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيران القادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات موسعة تم عقدها في العاصمة الليبية طرابلس، وترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد دبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسئولين في البلدين.



يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية.