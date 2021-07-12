الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

ارتفاع إصابات كورونا فى لبنان إلى 547961 

كورونا في لبنان
كورونا في لبنان

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد19-) في لبنان حتى الإثنين لـ547 ألفًا و961 بعد تسجيل 150 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7877 بعد تسجيل وفاة حالتين جديدتين.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل  150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 112 من بين المقيمين و38 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 547 ألفًا و961 منذ 21 فبراير من العام الماضي.
 

أضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 7877 منذ 21 فبراير من العام الماضي، وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.
 

وبلغت نسبة الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 12.4 في المئة، والأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى 22.8% من سكان لبنان حتى اليوم. ويبلغ تعداد سكان لبنان نحو 4.8 مليون نسمة.

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