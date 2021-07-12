«الصحة»: مباحثات مع «أسترازينيكا» و«سبوتنك» لتصنيع اللقاحات فى مصر

استلام 2 مليون جرعة من لقاح فايزر بنهاية الأسبوع الجاري

استلام مواد خام تكفي لتصنيع 10 ملايين جرعة من لقاح «فاكسيرا سينوفاك»



كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان أن الوزارة تجرى حالياً مباحثات مع عدد من الشركات العالمية لتوقيع عقود جديدة لتصنيع لقاحات فيروس كورونا في مصر بمصنع فاكسيرا الجديد بالسادس من أكتوبر، لافتة إلى التفاوض مع مسئولي «أسترازينيكا» و«سبوتنك في» لتوقيع عقود لتصنيع اللقاح في مصر.

وقالت المصادر لـ«الدستور» إنَّ الفترة المقبلة ستشهد توسعاً في تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، مشيرة إلى استلام 2 مليون جرعة من لقاح فايزر بنهاية الأسبوع الجاري ضمن اللقاحات التي اتفقت عليها مصر لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

وأعلنت عن استلام مواد خام تكفي لتصنيع 10 ملايين جرعة من لقاح «فاكسيرا سينوفاك»، وذلك خلال أيام، حيث تستهدف الوزارة تصنيع 10 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا شهرياً.

وأوضحت المصادر أنه تم تسجيل أكثر من 8.5 مليون مواطن بلقاح فيروس كورونا المستجد، كما تم الانتهاء من تطعيم 5 ملايين مواطن بلقاح كورونا حتى الآن بجميع مراكز تلقى اللقاح بالجمهورية.

وأكدت أنه تم زيادة عدد مراكز لقاح فيروس كورونا إلى 429 مركزاً على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدة المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة عن بدء علاج حالات مرضى ضمور العضلات بالعلاج الجيني الذي تم توفيره بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أن العلاج بدأ بالأطفال الأقل من عمر سنتين.

وأشار إلى أنه سيتم علاج الأطفال من جميع الأعمار، مطالباً جميع مرضى ضمور العضلات الشوكي بالاتصال بالخط الساخن 106 للإجابة على استفساراتهم وزيارة العيادات الـ24 التي تم تخصيصها للكشف على أصحاب هذا المرض.