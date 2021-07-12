«كورال صيدلة دمنهور» يشارك بالليلة الثالثة لمهرجان حور للفنون

شارك فريق الكورال بكلية االصيدلة بجامعة دمنهور، بمحافظة البحيرة ضمن فعاليات اليوم الثالث لملتقى حور الثالث للفنون الذي يقام فى الفترة من ١٠ إلى ١٤ من الشهر الجاري ، على مسرح مجمع دمنهور الثقافي بمدينة دمنهور تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة و الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور.

وقدم فريق كورال كلية الصيدلة بجامعة دمنهور بقيادة المايسترو أحمد صابر "مصر عادت شمسك الذهب" كلمات وألحان الأخوين رحباني و ميدلى للفنان محمد الحلو وفي الغناء الفردي قدم الطالب محمد عاطف "دار الزمن بينا " كلمات محمد السيد والحان جمال لطفي مؤمن الحمزاوي، "حكم علينا الهوا" كلمات عبدالوهاب محمد وألحان بليغ حمدي وأحمد خطاب و"صافيني مرة " كلمات سمير محجوب ألحان محمد الموجي وياسمين الدالي " مضناك " كلمات أحمد شوقى وألحان محمد عبدالوهاب

وشارك في اداء الكورال الطلاب بيتر مخلص جرجس واشرف احمد عبدالحميد ومحمد عاطف وجيه ووليد احمد سيد احمد ومؤمن فرج عبدالعظيم وأحمد محمد خطاب ومحمد طه عبداللطيف ومحمد عزت إبراهيم ومريم يحي عبدالفتاح ونورهان أحمد ندا وبسنت عبدالله مصطفى ودينا رضا عبدالسلام ومريانا عوض عبدالملاك بمشاركة ياسمين رجب الدالي (تربية نوعية).