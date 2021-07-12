الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا: تسجيل 888 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة فى 24 ساعة

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في عموم البلاد إلى 4 ملايين و272 ألفا و163 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان الإثنين، نقلته وكالة الأنباء الإيطالية، إلى تسجيل 13 حالة وفاة في نفس الفترة، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 127 ألفا و788 حالة.

كما سجلت الوزارة شفاء 1529 حالة، ليصل عدد المتعافين إلى 4 ملايين و103 آلاف و949 حالة منذ بداية تفشي الوباء.

في سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، أمس، عن تسجيل 7 وفيات و1391 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى تراجع في أعداد الوفيات والإصابات، مقارنة مع أمس السبت الذي سجلت فيه 12 وفاة و1400 إصابة.

وبلغ عدد المرضى الذي يعالجون من الفيروس في المستشفيات 1134 اليوم الأحد، انخفاضا من 1147 في اليوم السابق، فيما تم تسجيل دخول 6 حالات جديدة إلى وحدات العناية المركزة.

وتعتبر إيطاليا عاشر دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، وثامن دولة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

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وائل لطفي

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