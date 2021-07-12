الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مسابقات تجريبية في الكتاب المقدس بكنيسة أم المعونة بسمالوط

الانبا باسيليوس فوزي
الانبا باسيليوس فوزي

استضافت كنيسة أم المعونة الدائمة في سمالوط بالمنيا كنيستي أبوان وبردنوها برعاية الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبإشراف مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية ومشاركة أسرة القديس توما الإكويني. 

الكتاب المقدس 

جاء ذلك في إطار تنظيم المسابقات التجريبية في الكتاب المقدس في إنجيل مرقس من الإصحاح الأول، وحتى الإصحاح الثامن، وذلك للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

الكتاب المقدس 

على صعيد آخر، قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ترأّس جناب القُمُّص ميلاد موسى، وكيل عام  مُطرانيّة الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، باسم الأنبا توماس عدلي مطران الإيبارشيّة قدّاسات شكر بسبب تنقلاّت بعض الرّعاة.

الكتاب المقدس 

أضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي أنه فالأوُل كان في كنيسة ق.أنطونيوس الكبير عزبة الصعايدة- أهناسيا- بني سويف حيث تمّ تسليم الرّعية للأب ميشيل عبدالله، ليكون راعيًّا بدلًا من الأب باخوميوس سمير. 

الكتاب المقدس 

والقدّاس الثّاني مساء اليوم حيث تمّ تسليم رعيّة القديس ق. بولس الرّسول عزبة شكر- رعيّة ق. اندرواس عزبة خليل (عزب الفيوم)، للأب باخوميوس سمير بدلًا من الأب بيّوس فرج، على أن تكون الخدمات الجديدة للآباء هى:

الكتاب المقدس 

- الأب ميشيل عبدالله راعيًّا لكنيسة ق. انطونيوس الكبير  اهناسيا- بني سويف مع ادارة مستشفى سانت تريز إمبابة.

- الأب باخوميوس سمير خدمة عزب الفيوم، إلى جانب خدمة يسوع السجين. 

- الأب بيّوس فرج الاستمرار في سكرتارية المطرانية، وتدبير الدّار الأُسقفيّ، مكتب التنمية الإيبارشيّ، إلى جانب الخدمة الراعويّة يومي الجمعة والأحد في رعيّة ام النور إمبابة. 

الكتاب المقدس 

من جانبه، نقل القمُّص ميلاد موسى سلام وصلوات الأنبا توماس للرعايا، وشكر الآباء الرّعاة على خدمتهم في رعاياهم السابقة وصلواته وبركته الرسوليّة في خدماتهم الجديدة.

المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا الانبا باسيليوس فوزي إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية أسرة القديس توما الإكويني

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وائل لطفي

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