قبل الأضحى.. تعرف على أسعار لحوم العيد في الأسواق

قال هيثم عبد الباسط، عضو شعبة القصّابين بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار اللحوم بالأسواق نتيجة وفرة المعروض منها.

أضاف عبد الباسط، لـ"الدستور"، أن أسعار اللحوم سجلت سعر يبدأ من ١٢٠ جنيه وإلى 130 جنيهًا للكندوز، فيما سجل سعر اللحمه وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيهًا، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130- 150 جنيهًا.

وأوضح أن أسعار كباب الحلة بين 130- 145 جنيهًا للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130- 150 جنيهًا للكيلو الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.



وسجل سعر اللحمة 120-130 جنيهًا للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140 - 160 جنيهًا للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو وبالنسبة لأسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيهًا.



وكشف تقرير صادر عن قطاع الثروة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة أن معدل استهلاك مصر من اللحوم الحمراء بلغ 900 ألف طن خلال العام الحالى موزعة ما بين430ألف طن مستورد و470 ألف طن منتجة محليا.

وأوضح أن هناك تراجعًا فى مؤشر استيراد العجول الحية من الخارج عن المعدل المسجل فى خطته لعام 2020، مؤكدا أن الهدف هو تهيئة الفرصة للمربى المصرى كى يحقق الربحية من المشروع القومى لتربية البتلو.