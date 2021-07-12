الإثنين 12 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية وعمان تؤكدان العمل على إيجاد حل سياسي شامل للنزاع في اليمن

السعودية وعمان
السعودية وعمان

أكّدت السعودية وعمان، الإثنين، العمل على إيجاد "حل سياسي شامل" للحرب في اليمن، وذلك في ختام زيارة لسلطان عمان هيثم بن طارق للمملكة وهي الأولى له إلى الخارج منذ توليه منصبه في بداية العام الماضي.

ويدور النزاع في اليمن منذ 2014 بين المتمردين الموالين لإيران وقوات الحكومة المعترف بها دوليًا والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، في حرب دامية وضعت البلد الفقير على حافة مجاعة شاملة.

وتلعب عُمان دور الوسيط في النزاع اليمني ويقيم على أراضيها عدد من قيادات المتمردين الحوثيين، كما أنها استضافت في الأشهر الأخيرة اجتماعات بهذا الخصوص ضمت مسئولين أمريكيين وسعوديين وأمميين.

وقال بيان سعودي مشترك في ختام الزيارة التي بدأها السلطان الأحد: إنّ البلدين سيعملان على "إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية".

وخلال زيارته، التقى السلطان هيثم بن طارق بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير بن سلمان، وحظي باستقبال حار من قبل قادة المملكة في وقت تبحث مسقط عن مصادر تمويل جديدة لتغطية المصروفات بعدما تسببت جائحة كورونا بمصاعب اقتصادية كبرى.

ولم يوقّع السلطان هيثم بن طارق، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير بن سلمان على اتفاقيات اقتصادية خلال الزيارة، لكنّهما اتفقا على تأسيس مجلس تنسيق سعودي عماني.

 وأكّد السلطان هيثم بن طارق، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير بن سلمان "عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية".

كما أشادا بجهود دول مجموعة "أوبك بلس" التي "أدّت إلى استقرار وتوازن الأسواق البترولية"، رغم الفشل في التوصل إلى اتفاق حول تمديد خطة للحد من الانتاج بسبب معارضة الإمارات، الحليف الوثيق للرياض والجارة لسلطنة عُمان.

السعودية عمان اليمن المتمردين كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

بالأسماء.. وزير العدل يصدر حركة تغييرات لمساعديه

وزير الخارجية يلتقي رئيس المجلس الأوروبي ويسلمه رسالة من الرئيس السيسي

بالأسماء.. حركة وزارة العدل وندب 6 مساعدين جدد للوزير

رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا

صندوق علاج الإدمان: تعاطي الشباب في سن 15 إلى 20 سنة يصل إلى 46%

«أولى كلماتها أين سمير؟».. آخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الدفعة «٥١» طب بنات الأزهر!

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

محمد عبدالعزيز

إدارة رشيدة لمعركة عادلة

د.كريمة الحفناوى

الصين ومائة عام من التقدم

مؤمن المحمدي

الخنفسا

صور

«القفشة ممكن».. الأهلي يهزم المقاصة برباعية

المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى طوكيو

ثانوية عامة.. انتهاء امتحان اللغة العربية

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تفتتح رسميًا سفارتها فى تل أبيب الأربعاء المقبل

اللقاء الأول.. تعليق وزير الخارجية الإسرائيلى على اجتماعه مع سامح شكرى

مستشار بالرئاسة الفلسطينية يحذر من محاولات الاحتلال فرض سيادته على القدس