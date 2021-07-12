محافظ أسوان: طرح الفرص الاستثمارية لإنشاء مدينة خدمات ومراكز تجارية

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حرص المحافظة المتواصل لتشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الجادة التى تساهم فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب وإحداث طفرة تنموية لتحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى.



جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع وفد وزارة الإنتاج الحربى برئاسة اللواء طارق عزت، بالإضافة إلى بعض المستثمرين من أجل طرح واستعراض الفرص الاستثمارية التى تتمتع بها أسوان مع مناقشة سبل وأوجه التعاون اللازمة لتنفيذ عدد من المشروعات بمختلف المجالات لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والمزايا النسبية للمحافظة ومنها 3 مساحات أراضى للاستثمار بجوار مدينة أسوان الجديدة والمطار الدولى ومعهد الأورام مع إمكانية استغلالها فى إنشاء مدينة خدمات نموذجية ومولات ومراكز تجارية وترفيهية، علاوة على وحدات سكنية متنوعة.



وقد حضر اللقاء الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد.



وخلال اللقاء رحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمختلف الرؤى والأفكار للمشروعات المقترحة من وزارة الإنتاج الحربى، مطالباً بسرعة إعداد دراسات الجدوى الشاملة لمختلف الرسومات والمقايسات الفنية والمالية المطلوبة لها، مع وضع خطة زمنية محددة لمختلف مراحل تنفيذها.



كما كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المسئولين بدراسة المشروع المقدم من أحد المستثمرين لإنشاء سلسلة مراكز خدمية متكاملة ومتميزة لسيارات النقل الثقيل والمبردات التى تسير ما بين مدينة أبو سمبل السياحة والقاهرة والعكس لدعم حركة التبادل التجارى بين مصر والأسواق الإفريقية حيث تضم هذه المراكز محطات تنقية وساحة انتظار ومنافد لبيع المواد الغذائية ووحدات إقامة وسكن ومسجد، فضلاً عن محلات تجارية وأماكن ترفيهية.

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إلى ضرورة التنسيق مع التخطيط العمرانى لإختيار المناطق والمساحات المخصصة لإقامة هذه المراكز.

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