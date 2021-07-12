الإثنين 12 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بى بى سى»: فوز أبى أحمد فى الانتخابات لن يحسن سمعته الدولية

ابي احمد
ابي احمد

أكدت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" أن إقليم تيجراي لم يشارك في الانتخابات الإثيوبية بعد أن مزقته حرب رئيس الوزراء أبي أحمد ويعيش الآلاف في ظروف مجاعة.

وإجمالا ، فشل خُمس البلد في المشاركة في التصويت بسبب انعدام الأمن والمشاكل اللوجستية.

وتم تحديد موعد جولة أخرى من الانتخابات بشكل مؤقت في 6 سبتمبر في المناطق المتضررة ، ولكن لا يوجد موعد للتصويت في تيجراي.

ومن المتوقع تشكيل حكومة جديدة في أكتوبر، ومع ذلك ، هناك مخاوف بشأن نزاهة الانتخابات.

واشتكت أحزاب المعارضة من أن الحملة الحكومية ضد مسئوليها أدت إلى تعطيل خططهم للاستعداد.

وقدمت أحزاب معارضة أكثر من 200 شكوى بعد أن قام مسئولون محليون ورجال الميليشيات بحظر المراقبين في عدد من المناطق.

ويمنح تأمين الأغلبية البرلمانية رئيس الوزراء أبي تفويضًا بالحكم ، ولكن بدلاً من الاحتفال ، سيتحول التركيز سريعًا إلى كيفية تعامله مع التحديات المتزايدة.

ووفقا للإذاعة البريطانية، فقد تسببت الحرب المدمرة في تيجراي ، في مقتل الآلاف من الإثيوبيين وتشريد الملايين وترك مئات الآلاف يواجهون المجاعة.

كما اتهم أبي أحمد وحكومته بقطع الكهرباء وخطوط الهاتف في جميع أنحاء المنطقة ، وترك المستشفيات تعمل بالمولدات.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار إلا أن هناك قتالا مستمرا وانتهاكات من قبل الجنود الإريتريين وميليشيات الأمهرة.

وأكدت الإذاعة البريطانية، أن الفوز في الانتخابات لن يؤدي إلى تحسين سمعة أبي في نظر المجتمع الدولي، بل ستتم مراقبة تحركاته التالية عن كثب في الداخل والخارج.

وقالت لجنة حقوق الإنسان الاثيوبية في تقرير أولي إن بعض الدوائر الانتخابية شهدت "اعتقالات غير لائقة" وترهيب الناخبين و"مضايقات" للمراقبين والصحفيين.

وقالت أيضا إنها رصدت عدة عمليات قتل في الأيام التي سبقت التصويت في ولاية أوروميا الإقليمية،
في مايو ، اتهم الاتحاد الأوروبي إثيوبيا بالفشل في ضمان استقلال انتخاباتها.
 

آبي أحمد إثيوبيا تيجراي انتخابات حرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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