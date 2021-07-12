إصابة مراقب ثانوية عامة في أسوان بأزمة صحية مفاجئة

إصابة مراقب ثانوية عامة في أسوان بأزمة صحية مفاجئة
تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية المخصصة لمتابعة أحوال المعلمين بلاغا صباح اليوم عن إصابة معلم من المكلفين بأعمال المراقبة في إحدى لجان سير امتحان الثانوية العامة بإدفو في أسوان بأزمة صحية مفاجئة وتم نقله إلى مستشفى إدفو العام.
وقال محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية رئيس غرفة عمليات النقابة إنه تم تكليف اللجنة النقابية للمعلمين بإدفو بمتابعة الحالة الصحية للمعلم، وتوفير الرعاية اللازمة له، وأنه تم نقله إلى مستشفى إدفو العام بعد تعرضه لأزمة قلبية.
وتبدأ اللجان أعمالها اليوم الاثنين بأداء طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين، ويؤديه الطلاب وفقا لنظام الامتحان الجديد الذي يقيس مستوى ومهارات الفهم والإبداع لدى الطلاب، على أن يقوم الطلاب بالإجابة عليه ورقيا بنظام البابل شيت .
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على حضور الطلاب في التاسعة صباحا، أي قبل انطلاق الامتحان بـ60 دقيقة لاتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ولفحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب وأيضا لإجراءات تفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، مشيرة إلى أن من يتأخر من الطلاب عن موعد الامتحان سوف يحتسب التأخير من الوقت المخصص للإجابة ويتحمل الطالب مسئوليته.
وكان قد أدى أمس 255 ألفا و353 طالباً وطالبة "بالشعبة الأدبية"، امتحان مادة اللغة العربية، من إجمالي 257 ألفا و145 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية"، وذلك في اليوم الثاني من امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.
كما أدى طلاب مدارس (STEM) مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالى 1179 طالبا وطالبة، وأدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالبا وطالبة.
وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 15 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة والسماعات وتهكير جهاز التابلت.