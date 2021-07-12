رغم أزمة كورونا.. الأسهم اليابانية تتعافى بفضل الثقة في النمو

تعافت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين بفضل الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مع تجدد الآمال

في تعاف اقتصادي سريع، فيما قفز سهم ياسكاوا إلكتريك بعدما رفعت توقعات الأرباح السنوية.

وصعد المؤشر نيكي 2.25% ليغلق عند 28569.02 نقطة، في حين تقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.14% إلى 1953.33 نقطة.

وحقق المؤشران أكبر مكسب في ثلاثة أسابيع عقب هبوط على مدار على مدار ثلاث جلسات متتالية ليقتربا من أقل مستوى في ثمانية أسابيع يوم الجمعة.

واقتدت أسهم اليابان بإغلاق وول ستيرت القوي يوم الجمعة، وسجلت المؤشرات الثلاث الرئيسية للأسهم الأمريكية مستويات إغلاق قياسية مرتفعة في نهاية الأسبوع الماضي بقياده أسهم القطاع المالي وغيرها من القطاعات المرتبطة بالاقتصاد.

وقفز سهم ياسكاوا إلكتريك، المصنعة لأجهزة الروبوت والتي تعد مؤشرا لاتجاه أرباح المصنعين اليابانيين، 6.47% بعدما توقعت زيادة أرباح التشغيل 29 بالمئة وصعد سهم فانوك 6.6%.

وقاد مصنعو الآلات الصناعية والأجهزة المنزلية والآلات الكهربائية المكاسب بعد انتعاش طلبيات الآلات اليابانية للشهر الثالث على التوالي في مايو.

وحقق سهم فانوك أكبر مكسب على المؤشر نيكي يليه ياسكاوا ثم شوا دينكو وارتفع 5.66%.

وفي سياق متصل، تراجعت الأسهم اليابانية الأسبوع الماضي، إذ أثار اعتزام البلاد إعادة فرض حالة الطوارئ لاحتواء عودة وتيرة إصابات كوفيد- 19 للزيادة مخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي 0.88% إلى 28118.03 نقطة، وهو أدنى مستوى عند الإغلاق في أكثر من أسبوعين، في حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع 0.90 بالمئة إلى 1.920.32 نقطة.

وقال وزير ياباني إن البلاد تستعد لإعلان حالة الطوارئ الرابعة لطوكيو، والتي ستستمر خلال استضافتها للأوليمبياد.

وتخضع منطقة طوكيو حاليًا لقيود "شبه طارئة" أقل صرامة بعض الشيء، وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا إنه في ظل القيود المشددة، سيُطلب من المطاعم التوقف عن تقديم المشروبات.

وقالت صحيفة أساهي اليومية إنه من المقرر أن يحظر منظمو الأوليمبياد حضور الجماهير للألعاب التي تستمر في الفترة من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس.

وفي سياق متصل، قال مسئولون حكوميون بارزون في اليابان، إنه من المتوقع أن تستضيف اليابان الألعاب الأوليمبية بدون جمهور في العاصمة (طوكيو)؛ بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، قبل أسبوعين تقريبًا من انطلاق الحدث الرياضي الدولي.