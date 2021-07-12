توجيهات السيسى باستمرار توفير السلع الغذائية تتصدر عناوين الصحف

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الإثنين، حيث أبرزت الصحف توجيهات الرئيس باستمرار جهود توفير السلع الغذائية الأساسية، وتعزيز الاحتياطي الإستراتيجي منها، لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في المنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.



ونقلت الصحف عن المتحدث باسم الرئاسة تصريحاته بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة في توفيرها للمواطنين على مستوى الجمهورية.



كما استعرض خطط تطوير عدد من شركات الصناعات الغذائية، خاصة شركتي «قها» و«إدفينا»، لاستعادة إنتاجهما المتميز، بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلية، وزيادة قدراتها التنافسية، وتعظيم الفرص التصديرية.



وأشارت الصحف إلى أنه تم عرض الخطوات التنفيذية للبرنامج الوطني لإنتاج البذور ذات الجودة العالية، من حيث الكمية الإنتاجية والنوعية المتميزة ومقاومة الأمراض، بالشراكة مع الخبرات الأجنبية المتقدمة في هذا المجال، بهدف استنباط أفضل أصناف المحاصيل الزراعية المحلية، حيث وجه الرئيس بتعزيز جهود إنتاج هذه البذور في مصر من أجل تحسين جودة الإنتاج الزراعي، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، دعما لخطة الدولة لإرساء دعائم التقدم التكنولوجي في قطاع الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير أفضل المنتجات الزراعية للمواطنين وفق أرقى المعايير والمواصفات الصحية والغذائية.



وتابعت أنه تم كذلك عرض مخطط التعاون والشراكة مع عدد من الدول ذات الخبرة في إنتاج زيت النخيل، وذلك لإقامة منطقة لوجستية في مصر تختص بتكرير وإنتاج تلك النوعية المميزة من الزيوت للاستهلاك المحلي، وتعزيز فرص التصدير للخارج.



كما ألقت الصحف الضوء على إعلان مجلس النواب وقوفه خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في كافة تحركاتهم لحماية حقوق مصر المائية وأمنها المائي، وتشديد المجلس على ثقته التامة ودعمه المطلق للخطوات الحكيمة والحثيثة لحماية حقوق الشعب المصري التاريخية والأصيلة في مياه النيل باعتباره شريان الحياة، وعبر عن يقينه بأن الدولة المصرية قادرة على تجاوز هذا التحدي بقوة، كما اجتازت غيره عبر تاريخها العريق، وشدد المجلس على ثقته بأننا على موعد مع نصر جديد يضاف لسجل الفخر والوطنية المصرية بقيادة الرئيس المخلص عبدالفتاح السيسي وذلك في الكلمة التي استهل بها المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، جلسة المجلس أمس.



وأشارت الصحف إلى تأكيد رئيس المجلس،‪ ‬أن الدولة المصرية تواجه تحديا يتعلق بقيام الدولة الإثيوبية بالشروع في الملء الثاني لسد النهضة على النيل الأزرق، بدون التنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان، مشيرا إلى أننا نتابع التطورات التي تشهدها تلك القضية والتي تكشف عن جهود مخلصة يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المعنية في توضيح عدالة الموقف المصري إزاء حماية حقوق مصر المائية وأمنها المائي.