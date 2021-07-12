وفاة شقيق المطرب رامى صبرى بترعة المريوطية

توفي منذ قليل المطرب الشاب كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، بعد غرقة في مياه ترعة المريوطية، وذلك بعد أن أعلنت المطربة شذي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة: "البقاء والدوام لله كريم صبري شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمه الله".

كريم صبرى شقيق رامي صبري

وخاض المطرب الشاب كريم صبرى، شقيق المطرب رامى صبرى، مجال الغناء بأولى أغانيه وهي بعنوان "مشكلة جامدة".



أغنية "مشكلة جامدة" من كلمات أيمن عز، ومن ألحان كريم صبري، ومن توزيع محمد شفيق، ومكساج خالد رؤوف، ومن المفترض أن تطرح في عيد الحب، ويتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

ومن جانب آخر، طرح النجم رامي صبري، أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والتي تحمل اسم "انتي بتهزري"، من كلمات تامر حسين، وألحان شادي حسن، وتوزيع جلال الحمداوي.

ونجح الثلاثي رامي صبري وتامر حسين وجلال الحمداوي في أكثر من أغنية، منها "القضية مكملة" و"خطيرة" وغيرها من الأغانى.

واحتفل مؤخرًا رامي صبري، بتخطي أغنية "أهد الدنيا" 50 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعلق قائلًا على انستجرام: "أغنية أهد الدنيا" تتخطى 50 مليون مشاهدة على يوتيوب.. شكرًا لكل جمهوري في العالم".

أغنية "أهد الدنيا" تم تصويرها في لبنان، وأخرجها فادي حداد، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي.

يذكر أن الفنان رامي صبري كان احتفل منذ فترة بتصدر أغنيته الجديدة "أنتي بتهزري" تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكانت آخر أعمال رامي صبري أغنية "عيونه لما قابلوني" التي طرحها في عيد الحب الماضي، وهي من كلمات محمد عاطف، وألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، وبيانو كريم صبري.