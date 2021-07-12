الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الجمعة .. عبد الباسط حمودة يحى حفلًا غنائيًا فى الساحل الشمالى

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة

يحي الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي، ليكون أول حفل للفنان في هذا الصيف وبعد عودة الحفلات التي شهدت توقفًا لفترة بسبب فيروس كورونا.

 

ومن المقرر أن يكون الحفل يوم الجمعة المقبلة الموافقة 16 من يوليو في السادسة مساءً، وهي ضمن سلسلة حفلات تقام بالساحل الشمالي ضمن مجموعة من الحفلات  تقام كل جمعة، ويبدأ عبد الباسط حمودة سلسلة الحفلات الغنائية الصيفية به.

 

ويغني عبد الباسط العديد من الأغاني التي يشتهر بها ومنها “الجو هادي”، “سلفني ضحكتك”، “اه لو لعبت يا زهر”، “متصحوش المواجع”، “اسمحولي”، “كلك عاجبني”، وغيرها من الأغاني التي طالما اشتهر عبد الباسط بها.

 

ويعد أخر ظهور إعلامي للفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، كان في الموسم الرمضاني السابق 2021، في برنامج “العرافة” الذي قدمته الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة قناة “المحور”، وقال خلال الحلقة العديد من التصريحات البارزة، ولكنه أشار أنه لا يحب أن يتحدث عن أحد بالسوء قائلًا: "مش بحب أتكلم حد ولا أجيب سيرته ولا أغلط فيه". 

 

وتابع، أنه لا يمكن أن يكون مغرورًا: "الغرور هو الهبوط، كلنا واحد، وجيلنا أعظم جيل، وكل واحد فينا له مكان، بس المهم إني مقلدش، ورقم واحد هو محمد رشدي والعزبي، وبعدين عدوية وعبدالباسط حمودة وحسن الأسمر، ومحمود الليثي ابني وأنا معلمه وبيستجيب لي، وطارق الشيخ أخويا الصغير واستفاد مني كتير".

 

وكان المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة قد دعا لنقيب الموسيقيين وأمير الغناء العربي هاني شاكر الذي تعرض مؤخرا لوعكة صحية دخل على اثرها الرعاية المركزة  و كتب حمودة من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق: "الف مليون سلامة عليك يا أستاذ هاني وربنا يقومك لينا بالف سلامة وربنا يديك الصحة.

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وائل لطفي

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