«التضامن» توضح إجراءات حصول المرأة على تمويل مشروع متناهى الصغر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار قرض مستورة من خلال بنك ناصر الاجتماعي، مؤكدة أن القرض تم تخصيصه للمرأة طبقاً للتوجيهات الرئاسية، وتماشيا مع دور بنك ناصر، حيث يقوم بإطلاق برنامج التمويل متناهي الصغر الخاص بالمرأة المعيلة بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" لمساعدتها بأن تصبح عنصرا فاعلا فى المجتمع بدلاً من متلقية للدعم.



أما عن شروط الحصول على القرض هي:-

-أن تكون العميلة مصرية الجنسية.

-ألا يقل السن عن (21 ) سنة ولا يزيد عن (60) سنة.

-يفضل من لها خبرة سابقة فى المشروع المقدم.

-مدة القرض بحد أدنى (3) شهور وبحد أقصى (24) شهراً.

-السداد شهري أو حسب طبيعة ودورة المشروع.

وأشارت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن إجراءات الحصول على الخدمة:-

​- طلب الحصول على القرض (نموذج بالبنك).

-بحث اجتماعي لأبناء المرأة مستحقة الدعم.

-إيصال مرافق حديث وفى حالة عدم توافره يكتفى بالبحث الاجتماعي موضح به محل الإقامة.

-بيان بالمعاش أو النفقة إن وجد.

-بحث اجتماعي بمعرفة لجنة الزكاة التابعة للفرع.

-صورة بطاقة الرقم القومي سارية.​



الإجراءات:

-تقوم العميلة (التي لها دخل غير كافي) بالتقدم إلى الفرع التابع لها والتأكد من استيفاء كل المستندات المطلوبة.

-يتم بحث ودراسة الملفات بمعرفة الفرع للتأكد من صحة المستندات المقدمة.

من جانبها، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة قامت بدعم برامج التمكين الاقتصادي متمثلة في "مستورة" و"فرصة" وتنمية المرأة الريفية لتمكين الأسر الأكثر احتياجًا، قاموا بدعم 360 ألف مشروع متناهي الصغر منهم 75% من النساء.



وأضافت فى تصريحات، أن بنك ناصر الاجتماعي يعد الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن البنك قام بتوفير قروض بلغت 41 مليار جنيه لإجمالي 835 ألف مستفيد، وبلغ حجم التمويلات 21 مليار جنيه.