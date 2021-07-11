الإثنين 12 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إشادة برعاية مصر للطيران للمعرض الوطنى العقارى

مصر للطيران
مصر للطيران

قامت مصر للطيران برعاية فعاليات المعرض الوطني العقاري، الذي تختتم فعالياته اليوم والمقام فى القصر الرئاسى بالقبة.

جاء ذلك في إطار اهتمام الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية برعاية الأحداث والفعاليات المهمة ولدعم الاستثمار العقاري الوطني لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات التي تطرحها الدولة.

وأشاد منظمو المعرض بدور مصرللطيران ورعايتها للحدث وهو ليس بجديد علي رعايتها للأحداث والمشاركات الوطنية التي تنظمها الدولة داخل مصر وخارجها، حيث سيكون المعرض بداية لسلسلة معارض وطنية كبيرة محلية وخارجية.
 

وفى دورته الرابعة يقام المعرض هذا العام باستضافة كبرى شركات التطوير العقارى في مصر من أجل التسويق والترويج والتعريف بالمشروعات القومية الكبرى، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة والعين السخنة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة.

كما يستضيف المعرض 50 مطورًا عقاريًا بالسوق المصرى، لطرح المشروعات الخاصة بهم داخل العاصمة الجديدة والتي يبلغ عددها 120 مشروعا تحت سقف واحد، ما بين مشروعات سكنية وإدارية وتجارية وخدمة طبية، بهدف تسليط الضوء على تلك المشروعات.

اخبار مصر للطيران المعرض الوطني العقاري قصر القبة القصر الرئاسي تنشيط السياحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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