الإثنين 12 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«ادفع بدون غرامة».. موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021.. يبحث ملايين المواطنين عن الاستعلام والاستفسار عن تكلفة فواتير التليفون الأرضي، حرصا منهم على عدم قطع الخدمة عن التليفون الأرضي.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن بدء سداد فواتير شهري أبريل ومايو 2021  وبدء السداد يوم 15 يوليو المقبل، حيث تمنح الشركة بشهر سماح لسداد قيمة الفواتير المالية المستحقة على العملاء دون توقيع غرامات عليهم خلال الفترة المشارة إليها مسبقا، وترصد «الدستور» التفاصيل في هذا التقرير.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021

ومنحت الشكة المصرية للاتصالات لعملاءها غير مسددي فواتير التليفون الأرضي لشهر أبريل ومايو الماضي، ضرورة الاستعلام عن الفاتورة المستحقة قبل قطعة الخدمة منتصف الشهر الجاري، حيث يمكنك إذا كنت لم تسدد فاتورة شهر أبريل بعد الاستعلام عن الفاتورة، أما لو كنت قمت بالسداد لفاتورة أبريل ستظهر لك رسالة فحواها: «لا توجد فواتير مستحقة«.

وتسهيلا وتيسيرا على عملاء الشركة المصرية للاتصالات لسداد الفواتير المستحقة عليهم، قامت الشركة خلال الفترة الماضية بمنح المواطنيين المصريين المزيد من مواقع وأماكن دفع الفواتير، لعدم التكدس والازدحام داخل وخارج سنترالات الشركة بمختلف أنحاء الجمهورية، في ظل الأزمة الصحية الطارئة التي تجتاح العالم، وحرصا منها على سلامة المصريين، ولعل أهمها وأبرزها:

  • خدمة فوري
  • خدمة فودافون كاش
  • ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري وبنك التجاري الدولي
  • خدمة سداد.
  • مكاتب البري
  • سنترالات ومراكز الشركة المصرية للاتصالات WE.
  • الدفع الإلكتروني من خلال موقع شركة WE.
  • مكاتب البريد بكافة أنحاء الجمهورية
  • خدمة Bee
  • خدمة ممكن
  • خدمة امان
  • خدمة خدماتي

 

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من الشركة المصرية للاتصالات استعدادات الشركات المصرية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقمك وسدادها بطريقة صحيحة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

أمريكا: نعرف أهمية النيل للمصريين.. وخبراء يبحثون أضرار سد النهضة

تفاصيل جديدة فى غرق شقيق مطرب شهير بترعة المريوطية

المغامرة اكتملت.. إيطاليا تتوج بلقب يورو 2020

وفاة شقيق المطرب رامى صبرى بترعة المريوطية

«أولى كلماتها أين سمير؟».. آخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز

«صناعة الفتنة».. الباز يكشف السر وراء البيان المزيف لـ«حماة الوطن»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

محمد عبدالعزيز

إدارة رشيدة لمعركة عادلة

د.كريمة الحفناوى

الصين ومائة عام من التقدم

مؤمن المحمدي

الخنفسا

ماجد حبته

روابط أعمال.. مصر والسنغال

صور

«القفشة ممكن».. الأهلي يهزم المقاصة برباعية

المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى طوكيو

ثانوية عامة.. انتهاء امتحان اللغة العربية

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تفتتح رسميًا سفارتها فى تل أبيب الأربعاء المقبل

اللقاء الأول.. تعليق وزير الخارجية الإسرائيلى على اجتماعه مع سامح شكرى

مستشار بالرئاسة الفلسطينية يحذر من محاولات الاحتلال فرض سيادته على القدس