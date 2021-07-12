«ادفع بدون غرامة».. موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021.. يبحث ملايين المواطنين عن الاستعلام والاستفسار عن تكلفة فواتير التليفون الأرضي، حرصا منهم على عدم قطع الخدمة عن التليفون الأرضي.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن بدء سداد فواتير شهري أبريل ومايو 2021 وبدء السداد يوم 15 يوليو المقبل، حيث تمنح الشركة بشهر سماح لسداد قيمة الفواتير المالية المستحقة على العملاء دون توقيع غرامات عليهم خلال الفترة المشارة إليها مسبقا، وترصد «الدستور» التفاصيل في هذا التقرير.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021

ومنحت الشكة المصرية للاتصالات لعملاءها غير مسددي فواتير التليفون الأرضي لشهر أبريل ومايو الماضي، ضرورة الاستعلام عن الفاتورة المستحقة قبل قطعة الخدمة منتصف الشهر الجاري، حيث يمكنك إذا كنت لم تسدد فاتورة شهر أبريل بعد الاستعلام عن الفاتورة، أما لو كنت قمت بالسداد لفاتورة أبريل ستظهر لك رسالة فحواها: «لا توجد فواتير مستحقة«.

وتسهيلا وتيسيرا على عملاء الشركة المصرية للاتصالات لسداد الفواتير المستحقة عليهم، قامت الشركة خلال الفترة الماضية بمنح المواطنيين المصريين المزيد من مواقع وأماكن دفع الفواتير، لعدم التكدس والازدحام داخل وخارج سنترالات الشركة بمختلف أنحاء الجمهورية، في ظل الأزمة الصحية الطارئة التي تجتاح العالم، وحرصا منها على سلامة المصريين، ولعل أهمها وأبرزها: