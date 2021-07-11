وزير الأوقاف يستعرض جهود نشر الخطاب الديني المستنير بالخارج أمام «خارجية النواب» غدا

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب غدًا الاثنين اجتماعًًا برئاسة كريم درويش لمناقشة الدور الخارجي لوزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني لنشر فكر وسطي في مختلف دول العالم عن طريق الأئمة والدعاة" ومن المقرر أن يشار الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف في اجتماع اللجنة للاستماع لخطته في نشر الفكر الإسلامي المستنير في مختلف دول العالم.

وعقدت لجنة العلاقات الخارجية اليوم اجتماعًا بحثت فيه إنجازات وتحديات السياسية الخارجية المصرية في ثماني سنوات والمنظور المستقبلي للجمهورية الجديدة"

فيما بحث أعضاء اللجنة اليوم نتائج الاجتماعين المنعقدين لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن تأخر بعض المعاملات القنصلية.

وناقش اجتماع لجنة العلاقات الخارجية السابق طلبات الإحاطة الخاصة بمشاكل المصريين بالخارج والمقيمين في الدول العربية، حيث تعددت شكاويهم بعد تأخر القنصليات المصرية في استخراج مستندات ووثائق السفر الخاصة بهم مما عطل مصالح المصريين هناك.

ومناقشة طلب الإحاطة الخاص بالنائب عمرو حسين هندي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تأخر تسليم جوازات السفر للمواطنين المقيمين بدولة الكويت، كذلك طلب الإحاطة الآخر مقدم من النائب سعودي عبد الرحمن عبد الغفار بشأن تأخير بعض المعاملات القنصلية بالدول العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية.

كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم علي إمام، بشأن تأخر وعد انتظام تسليم وثائق السفر وغيرها من الوثائق وضرورة ميكنة كل الخدمات القنصلية للمواطنين المصريين بالخارج، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبد الستار، بشأن تأخر استخراج جوازات السفر في القنصليات المصرية خاصة في الدول العربية مثل السعودية والإمارات والكويت، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن شكوى ألاف المصريين بسبب تأخر إجراءات تسليم الوثائق في السفارات المختلفة.