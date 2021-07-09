الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف غموض العثور على جثة شاب في مدرسة بالقليوبية

جثة شاب
جثة شاب

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب بإحدى المدارس بمدينة الخصوص، حيث تبين أنها لشخص حاول سرقة كمية من الحديد من سطح أحد العقارات الملاصقة للمدرسة، وأثناء السرقة اختل توازنه، وسقط في فناء المدرسة، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الخصوص بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل فناء إحدى المدارس بدائرة القسم، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي بمديرية أمن القليوبية.

وبالمعاينة والفحص، أسفرت جهوده عن أن الواقعة تتمثل في صعود المتوفي وآخرين أعلى سطح العقار الملاصق لسور المدرسة المكون من 9 طوابق، بقصد سرقة كمية من أسياخ الحديد المثبتة بنهاية الأعمدة الخرسانية للعقار والبارزة منها، وأثناء نزعه أحد الأسياخ اختل توازنه وسقط بفناء المدرسة ولقى مصرعه، وبمعاينة سطح العقار عُثر على عدد من الأسياخ منزوعة من الأعمدة الخرسانية وملفوفين ببعض الأقمشة ممهدة للنقل، كما أمكن تحديد مرافقي المتوفي وتبين أنهم 3 أشخاص، وجرى ضبطهم وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأمن بالقليوبية القليوبية الخصوص المدارس النيابة العقارات

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وائل لطفي

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