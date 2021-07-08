الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس صاحب شركة بالقاهرة 4 أيام لحيازته 22 ألف قطعة مستلزمات طبية فاسدة

حبس صاحب شركة
حبس صاحب شركة

قررت النيابة المختصة، اليوم الخميس،  حبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزته 22 ألف قطعة مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية قبل بيعها للمواطنين.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

ونجحت حملة تموينية فى ضبط 22.400 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – قفاز طبى" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

كما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مطعم بحوزته طن دواجن وسجق غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية قبل بيعها للمواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت حملة تموينية بالقاهرة، من ضبط (1.91 طن مقطعات دواجن وسجق) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 2747 قضية تموينية متنوعة.

حبس صاحب شركة مستلزمات طبية 22 ألف قطعة كمامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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