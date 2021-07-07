الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 16823 قضية متنوعة خلال 24 ساعة (إنفوجراف)

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إنفوجراف" يبين جهود قطاع الأمن الاقتصادي، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء،  خلال حملات موسعة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها  خلال 24 ساعة، عن ضبط 3129 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

-  ضبط 12031 قضية سرقة تيار كهربائي

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 12031 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، كما نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية في ضبط 268 قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط 31 قضية "مصنفات سمعية وسمعية بصرية ، مطبوعات".

- ضبط 112 قضية ضريبية متنوعة

فيمالا أثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 112 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق من ضبط 1249 قضية تموينية متنوعة "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق واقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر".

 

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط 3 قضايا.

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جهود قطاع الأمن الاقتصادي مواقع التواصل الاجتماعي الداخلية حملات موسعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

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