في ذكرى وفاته.. أبرز المعلومات عن الفنان عبد السلام محمد

تحل اليوم الذكرى الـ 29 لرحيل الفنان عبد السلام محمد أحد الفنانين الذين ارتبط بهم الجمهور المصري بسبب ملامحه المصرية البسيطة وسلاسة أدواره التي قدمها، ولعل من أهم أدواره التي قدمها دور والد الفنان عادل إمام في فيلم حنفي الأبهة، وجملته الشهيرة للفنان عادل إمام في أحد المشاهد حين قال له “هتضرب أبوك يا حنفي” وتقديمه حملة إعلانية للتحذير من البلهارسيا، وخلال التقرير التالي نرصد عدة معلومات عن الفنان الراحل.

الفنان الراحل من مواليد 1 يوليو 1934.. وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1959.



كانت بدايته من خلال مجموعة من الأدوار الثانوية والتي قادته للمشاركة في عدد كبير من الأفلام منها الحرام عام 1965 وبيت الطالبت عام 1967 ويوميات نائب في الأرياف عام 1969 وغيرها من الأعمال التي كان من أهمها حنفي الأبهة مع عادل إمام عام 1990.

كان له نصيب من المشاركة في الأعمال الدرامية في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسلات مثل العسل المر عام 1966، ومسلسل القاهرة والناس عام 1972، ومسلسل كيف تخسر مليون جنيه عام 1978، ودوره المميز في مسلسل الوسية عام 1990.