في ذكرى وفاته.. أبرز المعلومات عن الفنان عبد السلام محمد
تحل اليوم الذكرى الـ 29 لرحيل الفنان عبد السلام محمد أحد الفنانين الذين ارتبط بهم الجمهور المصري بسبب ملامحه المصرية البسيطة وسلاسة أدواره التي قدمها، ولعل من أهم أدواره التي قدمها دور والد الفنان عادل إمام في فيلم حنفي الأبهة، وجملته الشهيرة للفنان عادل إمام في أحد المشاهد حين قال له “هتضرب أبوك يا حنفي” وتقديمه حملة إعلانية للتحذير من البلهارسيا، وخلال التقرير التالي نرصد عدة معلومات عن الفنان الراحل.
- الفنان الراحل من مواليد 1 يوليو 1934.. وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1959.
- كانت بدايته من خلال مجموعة من الأدوار الثانوية والتي قادته للمشاركة في عدد كبير من الأفلام منها الحرام عام 1965 وبيت الطالبت عام 1967 ويوميات نائب في الأرياف عام 1969 وغيرها من الأعمال التي كان من أهمها حنفي الأبهة مع عادل إمام عام 1990.
- كان له نصيب من المشاركة في الأعمال الدرامية في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسلات مثل العسل المر عام 1966، ومسلسل القاهرة والناس عام 1972، ومسلسل كيف تخسر مليون جنيه عام 1978، ودوره المميز في مسلسل الوسية عام 1990.
- كانت له مشاركات مهمة في المسرح فقدم عدة أعمال منها "السبنسة عام 1962، وكوبري الناموس عام 1964، والزير سالم عام 1972، وأهم أعماله مسرحية الفرافير التي كتبها يوسف إدريس.
- كانت آخر أعماله عام 1992 في العام الذي رحل فيه، حيث قدم في هذا العام فيلم السرعة لا تزيد عن صفر بطولة أحمد بدير وعبلة كامل، وكذلك مسلسل حافة الهاوية مع فاروق الفيشاوي.
- قدم الفنان عبد السلام محمد خلال مسيرته الفنية 175 عملا فنيا مختلفا ومن الأعمال المميزة له فيلم “الجبلاوي” حيث قدم دور والد الفتاة المغتصبة، وفيلم بلاغ للرأي العام ومسلسل صابر يا عم صابر ولا إله إلا الله وغيرها من الأعمال.
- قدم حملة إعلانية مميزة باسم “إدي ضهرك للترعة” للتوعية من خطر البلهارسيا.