بعد إثارتها الجدل بـ«فيديو».. كل ما تريد معرفته عن هيدى كرم

أثارت الفنانة هيدي كرم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في فيديو مع ابنها وهما يلعبان «ضغط» ولاقت موجة من الهجوم، بل اتهمها البعض باتهامات غير لائقة، لتخرج مهاجمة الجمهور.

وقالت كرم، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "بجد انتو ناس مرضى، بجد، يعني الفيديو اللى أنا منزلاه لابني دا، وبعض التعليقات اللى جاتلى دى مش من كل الناس الحقيقة، بعض الناس بتتمنى ليا الصحة وتتمنى له الصحة، وفرحانين بيه وبيباركولي عليه ويقولولي ربنا يخليهولك".

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن هيدي كرم:

- ولدت في شبرا وعاشت فيها سبع سنوات.

- تخرجت فى كلية التجارة «قسم لغة فرنسية» في جامعة عين شمس.

- بدأت طريقها الفني بالعمل كموديل في الإعلانات التليفزيونية واستمرت في تقديمها لمدة عامين

- عملت كمذيعة مدة قصيرة، وذلك في شبكة شبكة راديو وتليفزيون العرب وقناة إم بي سي 1.

- أول أعمالها الدرامية كان من خلال ترشيحها من قبل صديقتها نيفين تكلا للمخرج عادل ماكين الذي أسند إليها دورًا كوجه جديد في مسلسل "مارينا مارينا"، من بطولة صلاح عبدالله وهالة فاخر ووحيد سيف عام 2002.

- عام 2006 قدمت دور حبيبة العندليب عبدالحليم حافظ في مسلسل "العندليب"، من إخراج جمال عبدالحميد، وهو الدور الذي يعتبر محطة فارقة في حياتها الفنية، وفي نفس العام شاركت في فيلم "ملك وكتابة"، فيلم "آخر الدنيا" وفيلم "استغماية".

- شاركت في كليب (عيني) لهشام عباس وحميد الشاعري، وكليب (عايزة أعرف إنت مين) لسميرة سعيد.

- لديها ابن وحيد يُدعى "نديم" من زوجها الأول، قالت عنه إن اهتمامها به هو ما أخر نجوميتها.

- في حوار لها قالت هيدي كرم إنها تزوجت مبكرا، ونصحت الفتيات بألا يقبلن على الزواج في هذه السن، حيث تزوجت وهي بعمر التاسعة عشر.