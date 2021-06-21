الإثنين 21 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد إثارتها الجدل بـ«فيديو».. كل ما تريد معرفته عن هيدى كرم

هيدي كرم
هيدي كرم

أثارت الفنانة هيدي كرم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في فيديو مع ابنها وهما يلعبان «ضغط» ولاقت موجة من الهجوم، بل اتهمها البعض باتهامات غير لائقة، لتخرج مهاجمة الجمهور.

وقالت كرم، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "بجد انتو ناس مرضى، بجد، يعني الفيديو اللى أنا منزلاه لابني دا، وبعض التعليقات اللى جاتلى دى مش من كل الناس الحقيقة، بعض الناس بتتمنى ليا الصحة وتتمنى له الصحة، وفرحانين بيه وبيباركولي عليه ويقولولي ربنا يخليهولك".

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن هيدي كرم:
- ولدت في شبرا وعاشت فيها سبع سنوات.
- تخرجت فى كلية التجارة «قسم لغة فرنسية» في جامعة عين شمس. 
- بدأت طريقها الفني بالعمل كموديل في الإعلانات التليفزيونية واستمرت في تقديمها لمدة عامين 
- عملت كمذيعة مدة قصيرة، وذلك في شبكة شبكة راديو وتليفزيون العرب وقناة إم بي سي 1. 
- أول أعمالها الدرامية كان من خلال ترشيحها من قبل صديقتها نيفين تكلا للمخرج عادل ماكين الذي أسند إليها دورًا كوجه جديد في مسلسل "مارينا مارينا"، من بطولة صلاح عبدالله وهالة فاخر ووحيد سيف عام 2002. 
- عام 2006 قدمت دور حبيبة العندليب عبدالحليم حافظ في مسلسل "العندليب"، من إخراج جمال عبدالحميد، وهو الدور الذي يعتبر محطة فارقة في حياتها الفنية، وفي نفس العام شاركت في فيلم "ملك وكتابة"، فيلم "آخر الدنيا" وفيلم "استغماية".
- شاركت في كليب (عيني) لهشام عباس وحميد الشاعري، وكليب (عايزة أعرف إنت مين) لسميرة سعيد.
- لديها ابن وحيد يُدعى "نديم" من زوجها الأول، قالت عنه إن اهتمامها به هو ما أخر نجوميتها.
- في حوار لها قالت هيدي كرم إنها تزوجت مبكرا، ونصحت الفتيات بألا يقبلن على الزواج في هذه السن، حيث تزوجت وهي بعمر التاسعة عشر.

هيدي كرم ابن الفنانة هيدي كرم هجوم على هيدي كرم ابن هيدي كرم هيدي كرم تريند

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

هيئة الدواء المصرية تعلن عن تسجيل أول دواء لعلاج ضمور العضلات

تنفيذ حكم الإعدام ضد المتهم بقتل كاهن كنيسة المرج

«مبادرة الرئيس».. كيف تعمل الدولة لتوسيع قاعدة الاعتماد على الغاز الطبيعي؟

بعد إثارتها الجدل بـ«فيديو».. كل ما تريد معرفته عن هيدى كرم

مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعاتها فى الختام.. و«السوقى» يربح 11.1 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

كيف ترى إسرائيل انتخاب "رئيسي" رئيسًا لإيران؟

موقع إسرائيلى: لابيد سيزور الإمارات قريبا

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا