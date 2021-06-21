الإثنين 21 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: ارتفاع عدد جرائم سرقة أجزاء من السيارات في بريطانيا بسبب المعادن النادرة

دراسة: ارتفاع جرائم سرقة أجزاء من السيارات فى بريطانيا بسبب المعادن النادرة

سرقة سيارات
سرقة سيارات

أظهرت دراسة حديثة في بريطانيا ارتفاعًا كبيرًا في عدد حوادث سرقة أجزاء السيارات، مثل "محول التحفيز" المسؤول عن الحد من كمية العادم والذي يحتوي على المعادن النادرة.
 

وبحسب الدراسة التي أجرتها مجلة "ويتش" البريطانية، وشملت 25 مركز شرطة في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، فإن حوادث سرقة هذه المكونات زادت بنسبة 104% خلال الفترة من 2019 إلى .2020
 

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إلى أن لصوص السيارات  أصبحوا يستهدفون  بعض الأجزاء التي تحتوي على المعادن النادرة نظرًا لارتفاع ثمن هذه المعادن.
 

وكانت أعلى نسبة زيادة في هذه الحوادث من نصيب منطقة شمال ويلز التي زاد فيها عدد الحوادث من 9 حوادث عام 2019 إلى 46 حادثًا عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 411% سنويًا.

 كما كان أكبر عدد من هذه الحوادث من نصيب ويست ميدلاندز حيث بلغ 1626 حادث سرقة أجزاء سيارات خلال 2020، في حين لم تسجل منطقة سيتي أوف لندن أي حوادث من هذا النوع خلال فترة الدراسة.


وبلغ إجمالي عدد حوادث سرقة أجزاء السيارات التي تحتوي على المعادن النادرة في نطاق 25 منطقة ببريطانيا خلال العام الماضي 5857 حادثا.
 

في الوقت نفسه، أشارت الدراسة إلى أن السيارات الهجين التي تعمل بالوقود والكهرباء كانت الأكثر عرضة لهذه الحوادث؛ نظرًا لأن وحدة محول التحفيز فيها لا تعمل بصورة كبيرة وبالتالي تكون حالتها أفضل.
 

وقال متحدث باسم شركة تويوتا لصناعة السيارات، إن حوادث سرقة جهاز التحكم في العوادم مشكلة خطيرة في بريطانيا ويمكن أن تؤثر على ضحاياها نفسيًا وماديًا.

وأضاف: "إننا نعمل بكل طاقتنا كشركة مصنعة، ونتعاون مع الشرطة وكل الأطراف المعنية لإنهاء هذه الجريمة، لكن نطاق تحركنا كشركة لصناعة السيارات محدود في هذا المجال".

سيارات دراسة بريطانيا جرائم ارتفاع بريطاني جرائم سرقة السيارات سرقة المعادن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «5».. خطة الإخوان للصعود نحو الهاوية

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 محافظة الشرقية

بالأسماء.. تفاصيل حركة التكليفات الجديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول

أحمد كريمة: إجبار الزوجة على المعاشرة «حرام» فى الإسلام

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021 الفيوم

موقع إسرائيلى: لابيد سيزور الإمارات قريبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (5)

أحمد غنام

أحمد غنام يكتب: أخبار أهرام جمهورية.. ميزة؟

ماجد حبته

بينيت.. «فخ 67» وفخاخ نتنياهو

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أمين سر حركة فتح من دخول الضفة لمدة 6 أشهر

الاحتلال يمنع البناء بقرية واد فوكين غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص