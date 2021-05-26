تاريخ عيد الاضحى 2021.. كل ماتريد معرفته عن إجازة عيد الأضحى 1442

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة تاريخ عيد الأضحى 2021، العديد من المواطنين يستعد لشراء أضحية عيد الأضحى، حيث يتبقى ما يقرب من 45 يومًا، على موعد العيد، بينما آخرون يرغبون في معرفة التاريخ حتى يقوموا بالاستعدادات الكاملة من أجل شراء مستلزمات العيد، أو من أجل الذهاب إلى أماكن طبيعية من أجل قضاء عطلة العيد، تتعدد الأسباب بين المواطنين لمعرفة موعد عيد الأضحى.

تاريخ عيد الاضحى 2021

ووفقا لما أعلنه معهد البحوث الفلكية، فإن موعد عيد الأضحى سيكون يوم 20 يوليو، الموافق 10 ذو الحجة، بينما يكون موعد وقفة عرفات ستكون يوم 19 يوليو المقبل، ويقوم بعض المواطنين بالصيام يوم وقفة عرفات نظرًا للفضل الكبير الذي يحصل عليه المسلم.

إجازة عيد الأضحى 2021

لم تخرج بيانات رسمية حتى الآن من رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حول موعد بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، ولكن من المعروف أنها تبدأ كل عام من يوم وقفة عرفات حتى يوم الثالث من أيام التشريق الثلاثة فهو آخر يوم في الإجازة.

فضل يوم عرفات

يتمتع يوم عرفة بمكانة كبيرة في القرآن والسنة، حيث قال رسول الله الحج عرفة، وركن الحج الأكبر هو عرفة، وصيامه يغفر سنة ماضية وسنة حاضرة، وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الإكثار من الذكر والصلاة والتسبيح، وورد في فضل صيامه، أن صيامه يكفر سنتين: فقد ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: «يكفر السنة الماضية والسنة القابلة» رواه مسلم.



معلومات عن يوم عيد الأضحى

يعد عيد الأضحى هو أحد العيدين عند المسلمين، عيد الفطر، وعيد الأضحى، إضافة إلى الأعياد الوطنية الأخرى، ويوافق عيد الأضحى من كل عام يوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة.

تابع تاريخ عيد الاضحى 2021

وجاءت الأضحية في عيد الأضحى فدية عن أهل البيت، مثلما حدث في قصة سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ويعدّ هذا العيد ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه، لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام.

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