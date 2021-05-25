وفاة شقيقتها.. صدمة جديدة لـ نانسي صلاح بعد رحيل والدتها بيومين

حالة حزن بسبب وفاة شقيقة الفنانة نانسي صلاح، تسود الوسط الفني، وخاصة بعد وفاة والدتها بيومين فقط، حيث انهالت الدعوات بالدعاء للراحلة، ومواساة الفنانة، حيث وصفها الجمهور المحب لها بأنه صدمة كبيرة فقد فردين من أفراد العائلة في أقل من أسبوع.

صدمة جديدة للفنانة نانسي صلاح بعد رحيل والدتها بيومين

كتبت نانسي صلاح، عبر صفحتها الرسمية اليوم الثلاثاء الموافق 25 مايو، عن رحيل شقيقتها، وذلك بعد وفاة والدتها بيومين، قائلة:" البقاء والدوام لله وحده لله ما أعطى ولله ما أخذ انتقلت إلى رحمة الله أمى الثانية ميرفت عبد الفتاح"، والعزاء والدفنه بإذن الله فى المقابر، مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر الساعة 11.51صباحًا، اللهم أجرنا فى مصيبتنا.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته آمين يارب العالمين.. قلبي واجعني يارب".



نبذة تعريفية عن الفنانة نانسي صلاح

يذكر أن نانسي صلاح، ممثلة مصرية خريجة ‏كلية إعلام‏ في ‏جامعة القاهرة،‏ شاركت في التمثيل في عدد من الأعمال الفنية، وعدد من المسرحيات على مسرح جامعة عين شمس بدات مشوارها الفني فيلم "سكر مر، ومقدمة "SNL بالعربي ضمن فريق العمل.

وقامت بالتمثيل في فيلم "ماما حامل"، ومسلسل العروسة، ومسلسل أسود فاتح، و شاركت نانسي صلاح في مسلسل «طلقتك نفسي»، والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة وتصدر التريند وقتئذ.

وحكت نانسي قصة حياتها في برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، وكيف التقت والداتها بعد فترة زمنية طويلة، وتعاطف معها الجمهور بشكل كبير، حيث بكت عند الحلقة، نظرًا لتذكرها طفولتها الصعبة التي عاشتها بعد انفصال والدتها عن والدها.

وتقوم بالتمثيل في برنامج بالعربي الذي حقق شهرة كبيرة، في شكل اسكتشات كل حلقة مختلفة عن الأخرى تناقش القضايا السلبية والإيجابية في المجتمع بشكل كوميدي ساخر، وحقق مشاهدة كبيرة من جانب المجهور، وتداول حلقاته عبر صفحات التواصل ويتفاعل الجمهور معه بشكل كبير، حيث يحظى باهتمام كبير.

نانسي صلاح استطاعت في وقت قصير أن تحقق نجاحًا كبيرًا، وأن تحتل مكانة في قلوب الجمهور من خلال أعمالها الفنية.

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