الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى لإثبات الإعاقة

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة

نقدم لكم تقريرًا عن رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة، والتي يتم إصدارها من وزارة التضامن الاجتماعى لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن وفقا لعدد من الشروط التي حددها القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ المختص بأشخاص ذوي الإعاقة.

وتعمل كافة مؤسسات الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مساندة ودعم الأشخاص الأكثر فقرا ومحدودي الدخل وذوي الإعاقة. 

ويمكن للمواطنين من خلال التقرير التالي التعرف على كافة المعلومات التي تخص صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة، من خلال الموقع الإلكترونى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى. 

تعرف على رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لإثبات الإعاقة

نستعرض لكم جميع الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، كما هو موضح بالتالي: 


- الدخول على الموقع الإلكترونى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى وهو. https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineRegistrationHome
 

- بعد ذلك يقوم المواطنون من ذوي الإعاقة بالضغط على الاستعلام عن الطلب، ثم يجب كتابة الرقم القومي المكون من ١٤ رقمًا، والوارد في شهادة الميلاد، وذلك للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي. 

- ثم يضغط على زر بحث.

- يجب على الأشخاص من ذوي الإعاقة أن يتوفر فيهم عدد من الشروط حتى يستطيعوا استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي "فقد السمع التام، وفقد البصر التام، والإعاقات المتعددة، وضمور العضلات، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، والشلل الرباعي النصفي الطولي والسفلي". 

- يجب أن يكون الشخص المعاق مصابًا بإحدى الإعاقات الآتية، وهي الشلل الدماغي، والجذام، وطيف التوحد، وذوي القادمة، وصغر وكبر حجم الرأس، ومتلازمة الداون. 

بطاقة الخدمات المتكاملة وزارة التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة مصر عبد الفتاح السيسي

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