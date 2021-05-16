وزير الطيران يشارك في معرض «سوق السفر العربي» بدبي

شارك الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، في افتتاح معرض "سوق السفر العربي" فى دورته الـ27 بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الطيار محمد منار، أن معرض سوق السفر العربى يعد من أكبر المعارض العالمية في منطقة الشرق الأوسط في مجال السياحة والسفر، فضلاً عن كونه فرصة جيدة للتواصل الفعال والتباحث والتفاوض وتبادل الرؤى المستقبلية حول أحدث الاتجاهات والتحديات التي تؤثر على صناعة السياحة والطيران وبخاصة الوضع الراهن فى ظل جائحة كورونا ومواكبة إطلاق اللقاحات والتى من المنتظر أن تخفف قيود السفر، ما يؤدى إلى عودة الحركة الجوية إلى معدلاتها تدريجيا ويفتح مجالات جديدة للاستثمارات الاستراتيجية لإعادة بناء القطاع من جديد.

الجدير بالذكر أن المعرض يضم أبرز المتخصصين والخبراء والرواد في قطاع السياحة والطيران فى المنطقة والعالم، وسوف يشهد المعرض سلسلة من المحاضرات والمنتديات والندوات والجلسات الثنائية لمناقشة سبل وآليات إنعاش قطاع السياحة والطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبيقبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارافي حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان، الصين، تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية، كندا ومطارات لندن هيثرو، باريس، فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءاتالاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس،وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى.