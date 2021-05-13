العراق يُقرر وقف حظر التجوال الشامل في كافة المحافظات

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق الخاصة بمكافحة وباء فيروس كورونا المُستجد إيقاف قرار حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد وباقي المحافظات.



تضمنت القرارات استئناف حظر التجوال الجزئي طيلة أيام العيد وما بعده يوميا من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة 5 صباحا.. حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الخميس.



وقررت اللجنة السماح بفتح المولات والمطاعم بدءا من يوم الاثنين من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الثامنة والنصف مساء.



ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.