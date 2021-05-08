بعد قرارات الحكومة.. اعرف توقيت إجازة عيد الفطر المبارك 2021 للقطاع الخاص والحكومة

توقيت إجازة عيد الفطر المبارك 2021 للقطاع الخاص والحكومة، حددتها الحكومة بشكل رسمي، وكشف عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، بإعلانه عدة قرارات مع اللجنة العليا لكورونا، حيث حظرت جميع المناسبات والاجتماعات، بالإضافة إلى أن عطلة عيد الفطر المبارك تبدأ من الأربعاء المقبل الموافق 13 مايو وحتي يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021.

توقيت إجازة عيد الفطر المبارك 2021 للقطاع الخاص والحكومة

الفترة الأخيرة في شهر رمضان وخلال عيد الفطر، يتم تطبيق عدة إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا في موجته الثالثة، وتظل مستمرة لأسبوعين حتي يوم الجمعة الموافق 21 مايو الجاري، ومنها إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والسينما والمسرح في تمام الساعة التاسعة مساءً مع استمرار خدمة الدليفري.

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يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء، وجَّه التهنئة لجميع المواطنين المصريين بقدوم عيد القيامة المجيد، وشم النسيم، وأيضًا حلول موعد عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيد تلك الأيام علي مصرنا الحبيبة بالخير والبركات، كما أكد أن مصر تعمل بكل الاتجاهات من أجل توفير كمية كبيرة من اللقاحات المضادة لجائحة كورونا، مشيرًا إلي أن الدفعات الكبيرة يتم تلقيها في تباعد خلال شهر مايو الحالي، بالإضافة إلي العمل علي التوسع في مراكز تلقي اللقاح، من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة.

إجازة عيد الفطر المبارك 2021 للقطاع الخاص والعام

-الأربعاء الموافق 12 مايو 2021، وقفة عيد الفطر في مصر.

-الخميس الذي يوافق 13 مايو2021، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

-الجمعة الذي يوافق 14 مايو2021، هو ثاني أيام عيد الفطر بمصر.

-السبت الذي يوافق 15 مايو2021، هو ثالث أيام عيد الفطر في مصر.

-الأحد الموافق 16 مايو2021، هو رابع يوم في إجازات عيد الفطر بمصر.