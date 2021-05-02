الآن.. موعد عيد الفطر ٢٠٢١.. توقيت صلاة العيد الصغير في القاهرة

يترقب الجميع في أنحاء العالم الإسلامي موعد عيد الفطر ٢٠٢١ حيث يكون الاحتفال به له طريقة خاصة، وسط إجراءات محاربة فيروس كورونا لمنع حدوث إصابات أو انتشار للعدوى، وننشر موعد أولى أيام العيد وتوقيت صلاة العيد الصغير في القاهرة.



في هذا السياق، يولد هلال شهر شوال بشكل مباشر، بعد حدوث الاقتران فى حلول الساعة 9 مساء، وفقا للتوقيت المحلي في القاهرة في يوم الثلاثاء، الموافق 29-رمضان-1442 والموافق 2021-5-11م، ويطلق عليه يوم الرؤية.

موعد عيد الفطر ٢٠٢١



وترتفع عمليات البحث حول موعد عيد الفطر ٢٠٢١ خاصة مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان، فوفقًا للحسابات الفلكية، في معهد الفلك برعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، فإن الأربعاء، الذي يوافق 12 مايو 2021، يعد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وبهذا تكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس، الذي يوافق 13 مايو 2021، كأول أيام عيد الفطر.

توقيت صلاة العيد الصغير 2021

يؤدي المسلمون صلاة عيد الفطر في القاهرة، في تمام الساعة 5:28 صباحًا.





معلومات عن العام الهجري

عدد أيام السنة الهجرىة 1442 هجريًا، 354 يومًا فقط.

السنة الهجرية هي سنة بسيطة وليست كبيسة.

العام الهجري عدد أيامه 355 يومًا.

تنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، حسبما ذكرت الحسابات الفلكية.



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