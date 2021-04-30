الجمعة 30 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تعرف على أسعار كحك العيد في محلات الحلويات.. وأسعار مستلزمات العيد

كحك العيد
كحك العيد

مع اقتراب أيام شهر رمضان الكريم 2021 يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة أسعار كحك العيد في المحلات الحلويات الشهيرة والتي حظيت على أعلى نسبة مشاهدة حتى تصدرت قائمة أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكتروني لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار مستلزمات العيد في الأسواق وفي أماكن توزيع وزارة التموين والتجارة الداخلية


تعرف على أسعار كحك العيد في محلات الحلويات

وفقا لشعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالقاهرة فإنه من المتوقع أن تشهد أسعار حلوى العيد انخفاض ملحوظ عن العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وارتفاع معدلات الإصابات والوفيات اليومية وفقا للإحصائيات وزارة الصحة حيث يتراوح سعر كيلو كحك العيد السادة أو الملبن من 120 إلى 130 جنيه فيما وصل سعر كيلو الكحك المحشو بعين الجمل إلى 170 جنيه ووصل سعر كيلو بسكويت العيد  إلى 60 جنيه حيث شهدت محلات الحلويات إقبالا متوسط منذ طرح مستلزمات العيد للجمهور


أسعار البيتيفور والغريبة لعيد الفطر 2021

يفضل الكثير من المواطنين شراء البيتيفور والغريبة في عيد الفطر حيث يعدان من أخف المخبوزات وذات مذاق رائع حيث يتراوح سعر كيلو البيتيفور من بين 150 إلى 180 جنيه فيما وصل سعر كيلو الغريبة إلى 150 جنيه وذلك نظرا لاحتوائها على نسب كبيرة من المواد الدهنية التي تميز طعمها لذلك يفضلها الكثير من المواطنين عند تناول مخبوزات العيد وقد اتبعت محلات الحلويات كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خاصة عند الشراء  وعدم التزاحم والتكدسات بين المواطنين

 

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تعرف على أسعار مستلزمات العيد 2021 


أسعار علب كحك العيد 2021


سعدت أسعار كحك العيد انخفاض ملحوظ خلال هذا العام نظرا لأزمة كورونا حيث تتراوح أسعار علب الكحك من بين 200 إلى 250 جنيه للعلب الصغيرة فيما تتراوح أسعار العلب المتوسط من بين 300 جنيه إلى 700 جنيه فيما تتراوح أسعار العلب السوبر من بين 800 جنيه إلى ما يتجاوز إلى 1500 جنيه وذلك ليغطى كافة طبقات الشعب المصري وفقا لمستواهم المادي وتلبيه كافة رغبات الجمهور بجميع المحافظات
 

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