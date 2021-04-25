رابط تسجيل لقاح كورونا فى وزارة الصحة

تستمر عمليات البحث حول رابط تسجيل لقاح كورونا في وزارة الصحة، عبر محركات البحث خلال هذه الفترة، من جانب المواطنين، وتحظى باهتمام كبير عبر المنصات الإلكترونية، من أجل الحصول على اللقاح، بعد أن قامت وزارة الصحة، بتأسيس موقع لتلقي بيانات المواطنين الذين يريدون الحصول على اللقاح.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة رابط تسجيل لقاح كورونا في وزارة الصجة.

رابط تسجيل لقاح كورونا في وزارة الصحة المصرية

ارتفعت نسبة الإقبال على رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة، من جانب المواطنين للتسجيل في الموقع وإدخال بيانات الذين يرغبون في الحصول على المصل، ويمكن للمواطن الدخول من خلال الرابط التالي: هنا.

ووفقا للبيان الذي أصدرته وزارة الصحة فإنها خصصت ما يزيد عن 34 مركزًا على مستوى الجمهورية من أجل تلقى المواطنين للتطعيم من خلالها، تسهيلا وتيسيرا عليهم، إذ يتم توزيع اللقاحات بها تدريجيا، وعلى حسب الجرعات المتاحة.

طرق الحصول على لقاح كورونا المستجد

وحددت وزارة الصحة عدة طرق من أجل الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، أولها موقع الوزارة، إضافة إلى الوحدات الصحية التي توجد بالمراكز والقرى، حيث تقوم بكتابة أسماء المواطنين الذين يرغبون في تلقى لقاح كورونا، كما هناك طريقة أخرى وهي الخط الساخن لتلقي طلبات المواطنين عبر أرقام وزارة الصحة.



الفئات الممنوعة من لقاح كورونا 2021



فيما حددت وزارة الصحة، عدد من الفئات بمنع حصولها على اللقاح: وهم الأطفال ما دون الـ 18 عامًا، والأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وأصحاب المناعة الضعيفة، والأشخاص المسافرين للخارج، والسيدات الحوامل والموضع، كما شددت على ضرورة أن يتلقى اللقاح أصحاب الأمراض المزمنة.



تعليمات وزارة الصحة لمواجهة أزمة كورونا المستجدة



وبعد معرفة رابط تسجيل لقاح كورونا في وزارة الصحة المصرية، من جهتها، تناشد الوزارة المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتدابير الوقائية من أجل الحفاظ على أرواحهم، وعدم انتشار فيروس كورونا، ومحاربته على كافة الأصعدة والأزمنة، حيث توفر الوزارة جميع السبل للمواطنين من أجل الحد من انتشار هذا الوباء اللعين، وذلك بارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.