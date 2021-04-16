تصدر مواعيد عرض برنامج "شيخ الحارة والجريئة" للإعلامية إيناس الدغيدي محركات البحث خلال هذه الساعات، حيث يحرص العديد من المشاهدين على متابعة البرنامج، نظرًا لما يبثه من أسرار خاصة بالمشاهير من أهل الفن، حيث يرغبون في معرفة المواعيد وضيف الحلقة والتفاصيل التي سيكشفها شيخ الحارة خلال مدة الحلقة، وحقق نسلة مشاهدة مرتفعة على مدار مواسمه السابقة.

مواعيد عرض برنامج شيخ الحارة والجريئة



بدأت أولى حلقات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الثلاثاء الماضي، أول أيام شهر رمضان، والذي تقدمه إيناس الدغيدي، في موسم جديد على "القاهرة والناس"، بعد الإفطار مباشرة في الساعة 6.25 مساءً، فهو برنامج حواري، يكشف العديد من الأسرار الخاصة بالجمهور من أهل الفن والإعلام والسياسة، والرياضة.



يشار إلى أن الدغيدي قدّمت الموسم الأول من "شيخ الحارة والجريئة" عبر شاشة القاهرة والناس في رمضان 2020، واستضافت خلاله مجموعة من الشخصيات البارزة.

أبرز ضيوف برنامج شيخ الحارة والجريئة في رمضان2021



تستضيف المخرجة إيناس الدغيدي، العديد من النجوم والمشاهير خلال برنامجها هذا العام، ومن أبرزهم: صالح جمعة لاعب الأهلي، وسعد الصغير، وصافيناز، والإعلامية مي حلمي، والفنانة إلهام شاهين، ونجوى فؤاد، وهالة صدقي، وبوسي شلبي، نجلاء بدر، رانيا يوسف، هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أحمد بلال لاعب الأهلي السابق، والإعلامية ريهام سعيد، ومجدي عبدالغني لاعب الأهلي السابق، والفنان رامي صبري.

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وكشفت الدغيدي فى تصريحات لها عن معالم برنامجها "شيخ الحارة" هذا العام 2021: "موسم شكله هيبقى ضرب نار"، بهذا الشعار تنطلق أولى حلقات البرنامج، وأوضحت أن أصعب الحلقات التي جرى تصويرها في برنامجها، حلقة هالة صدقي، الأصعب بسبب مشكلاتها مع والد أبنائها.

نبذة عن برنامج "شيخ الحارة والجريئة"



يعتبر برنامج "شيخ الحارة" من البرامج الحوارية من نوعية برامج Hard talk ، يعرض علي قناة القاهرة والناس، وكانت تقدمه خلال الفترة الماضية حتى عام 2019، الإعلامية بسمة وهبة، وكانت تستضيف خلال فترة شهر رمضان 30 ضيفا من نجوم المجتمع في مجالات الفن والرياضة والإعلام والسياسة.



وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة، وحصل على جائزة فضية من موقع يوتيوب لوصوله إلى معدلات مرتفعة لمشاهدة حلقات البرنامج.