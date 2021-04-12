رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 13 أبريل 2021 الموافق 01 رمضان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدا.. مدفع رمضان يعود للانطلاق بعد توقف 30 عاما

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:19 م
مدفع رمضان
مدفع رمضان
رامى حسين و مها صلاح
طباعة
أجرت وزارة السياحة والآثار، مساء الإثنين، التجربة الأخيرة لإطلاق مدفع رمضان من جديد بعد فترة توقف دامت قرابة 30 عامًا، وذلك من ساحة متحف الشرطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة كما كان يحدث قديمًا، وذلك بعد قيام الوزارة بترميمه، ليعود انطلاقه من جديد ابتداء من غد الثلاثاء أول أيام الشهر الكريم، منوهًا للصائمين عن موعد الإفطار.

وقالت إيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية، إن أعمال ترميم المدفع جاءت في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية ومنها قلعة صلاح الدين الأيوبي، لافتة إلى أن المدفع سيضرب من جديد لحظة غروب الشمس وعند موعد الإفطار وذلك كل طوال شهر رمضان، بما يضمن الحفاظ على التراث الأثري للقلعة ومواكبة استخدام التكنولوجيا الحديثة وذلك عن طريق إطلاق شعاع ليزر بجوار المدفع ليصل مداه لمسافة بعيدة.

بدوره، أوضح الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أن أعمال ترميم المدفع شملت إزالة طبقة الصدأ المكونة على جسم المدفع وتنظيفه من الداخل.

وقال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية، إن هناك قصصا وروايات حول حقيقة قصة مدفع رمضان، إلا أن جميعها تؤكد نشأته فى مدينة القاهرة، تحديدًا في قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.

وتروى إحدى القصص أن مدفع رمضان يرجع إلى عهد السلطان المملوكي خشقدم حين أراد أن يجرب مدفعًا جديدًا وصل إليه، وصادف إطلاق المدفع وقت غروب شمس أول يوم من رمضان عام  ١٤٦٧، فظن الناس أن السلطان تعمد إطلاق المدفع لتنبيه الصائمين إلى أن موعد الإفطار قد حان، فخرجت جموع الأهالي إلى مقر الحكم لتشكره على هذه البدعة الحسنة التي استحدثها، وعندما رأى السلطان سرورهم قرر المضي في إطلاق المدفع كل يوم إيذانًا بموعد الإفطار.

وهناك قصة أخرى تقول إن بعض الجنود في عهد الخديو إسماعيل كانوا يقومون بتجربة أحد المدافع، فانطلقت منه قذيفة دوت في سماء القاهرة، وتصادف أن كان ذلك وقت أذان المغرب في أول يوم من رمضان، فظن الناس أن الخديو اتبع تقليدًا جديدًا للإعلان عن موعد الإفطار، فصاروا يتحدثون عن ذلك، وعندما علمت الحاجة فاطمة ابنة الخديو إسماعيل بما حدث، أعجبتها الفكرة فطلبت من والدها إصدار فرمان بأن يجعل من إطلاق المدفع عادة رمضانية جديدة عرف وقتها باسم مدفع الحاجة فاطمة، وفيما بعد أضيف إطلاقه فى السحور والأعياد الرسمية.

ويُعتقد أن المدفع تم تغييره أكثر من مرة وانتقل إلى أكثر من مكان، ويعرض حاليا بساحة متحف الشرطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، ومواصفاته هى مدفع ماركة كروب إنتاج عام ١٨٧١ عبارة عن ماسورة من الحديد ترتكز على قاعدة حديدية بعجلتين كبيرتين من الخشب بإطارات من الحديد، وكان يقوم بتشغيله اثنين من الجنود أحدهم لوضع البارود فى الفوهة والأخر لاطلاق القذيفة.

وعلى الرغم من مرور ٣٠ عامًا منذ توقفه إلا أنه ظل في قلوب وأذهان المصريين، حيث أصبح من التقاليد الراسخة ومظهرا من مظاهر الشهر الكريم.

موضوعات متعلقة

أمير قطر يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

فتح مسجد عمرو بن العاص لأداء صلاة التراويح (صور)

تعرف على مواعيد عرض مسلسل «ملوك الجدعنة»

بالأسماء.. إصابة 13 عاملا في انقلاب أتوبيس بالمنوفية


الصور

image description

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

image description

بـ"الزينة والفانوس".. المصريون يستقبلون شهر الخير بشبرا

image description

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

image description

وزير القوى العاملة يلتقى العمالة العائدة من الخارج فى دمياط

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للمعلمين وجميع الموظفين| مواعيد قبض المرتبات

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

كبير الأطباء الكنديين: البلاد تقترب من ذروة موجة كورونا الحالية

أيام زمان

«كرهت رمضان بسبب زوجة أبي».. فنانات يتحدثن عن طفولتهن في رمضان

«أزمات إنتاجية».. كواليس خلافات نجوم فيلم «السادات»

«سمع كلامي وتخلى عن النجم الأوحد».. كواليس هجوم سعيد صالح على عادل إمام

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حسين أبو ركبة
ماجد حبته
زئير إيران.. وصريرها!
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
المزيد

الثقافة

«رستم رضا».. قصة الخادم الذي صاحب بونابرت من مصر إلى فرنسا

هكذا روى المؤرخون تاريخًا خرافيًا لمصر

اختتام فعاليات الملتقى الأول للقصة القصيرة في رحاب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح

وجدي الكومي ممثلا لمصر في «الدائرة.. السطح.. الشمس» لكتّاب «المتوسط»