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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تعرف علي خطة «بايدن» الضخمة لاستثمارات البنية التحتية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:30 م
بايدن
بايدن
وكالات
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قال البيت الأبيض اليوم الإثنين: إن حزمة الاستثمارات في البنية التحتية التي اقترحها الرئيس جو بايدن والبالغة تريليوني دولار، تتضمن 300 مليار دولار لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة من بينها 50 مليار دولار لإنتاج وبحوث الرقائق الالكترونية تستهدف إعادة بناء قطاعات التصنيع.

ومن المنتظر أن يعلن "بايدن" عن الملامح الرئيسية لمسعاه لإعادة بناء قطاع التصنيع في تعليقات إلى اجتماع لمسئولين كبار بالبيت الأبيض والرؤساء التنفيذيين لحوالي 20 شركة كبرى سيركز على نقص في أشباه الموصلات يعكر صفو صناعة السيارات وشركات التكنولوجيا.

وقال البيت الأبيض في تقرير بشأن خطة بايدن للوظائف، إن الاستثمارات المقترحة تتضمن أيضًا 50 مليار دولار لإنشاء مكتب جديد بوزارة التجارة لمراقبة الطاقة الصناعية المحلية وتمويل استثمارات في إنتاج سلع حيوية.

وتتضمن الخطة أيضًا 46 مليار دولار لإعطاء دفعة لتصنيع الطاقة النظيفة من خلال مشتريات اتحادية وتعزيز الابتكار في قطاعات مثل السيارات والموانئ والمضخات وأيضًا تكنولوجيات حيوية مثل المفاعلات النووية المتطورة والوقود.

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