تشديد المراقبة على الحدود بين المكسيك وهندوراس وجواتيمالا

اتفقت الولايات المتحدة مع المكسيك وهندوراس وجواتيمالا تقضي على أن تعمل هذه الدول على تشديد المراقبة على حدودها للحد من الهجرة بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن تقارير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.وبحسب هذه التقارير، صرح تايلر موران المساعد الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الهجرة بقوله "لقد حصلنا على موافقتهم لكي يحشدوا المزيد من القوات على حدودهم".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن كلف نائبته كامالا هاريس بحل مشكلة زيادة حركة الهجرة على الحدود الجنوبية للبلاد التي تشكل عبئا كبيرا على سلطات الهجرة الاتحادية، مسندا إليها أول مهمة رئيسية خلال فترة عملها.وحذر بايدن كلا من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس من أزمة إنسانية متفاقمة في الوقت الذي تحاول فيه أعداد متزايدة من الأطفال المهاجرين دخول الولايات المتحدة،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.