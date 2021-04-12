تقارير إسرائيلية: «الموساد» أحبط محاولة إيرانية لخطف إسرائيليين

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن جهاز مخابرات الاحتلال "الموساد"، أحبط محاولة إيرانية لاستدراج إسرائيليين لاجتماعات ثم خطفهما.واتّهمت إيران، اليوم الإثنين، إسرائيل بالوقوف خلف الهجوم الذي استهدف الأحد مصنعًا لتخصيب اليورانيوم في نطنز، ملمحةً إلى أنه ألحق أضرارًا بأجهزة الطرد المركزي وتعهّدت بـ"الانتقام في الوقت والمكان" المناسبين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي في طهران: "بهذا العمل، حاول الكيان الصهيوني بالتأكيد الانتقام من الشعب الإيراني لصبره وحكمته اللذين أثبتهما (بانتظاره) رفع العقوبات الأمريكية".واتّهم خطيب زاده بشكل غير مباشر إسرائيل بإفشال المحادثات الجارية في فيينا لمحاولة إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران منذ انسحابها من هذا الاتفاق عام 2018.