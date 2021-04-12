ضياء رشوان: 5 منح من جامعة مصر لأبناء الصحفيين سنويًا

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن فاتورة الكهرباء الشهرية لمبنى النقابة تصل إلى 250 ألفا شهريا، ونفكر في مشروع طاقة شمسية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي، وأخذنا جهدًا كبيرًا في سبيل الاتفاق على هذا المشروع.وأوضح: تقدم عرضان من الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي بقيمة 5.8 مليون جنيه، واتفقنا مع وزيرة البيئة على تحمل التكلفة بالكامل، وسوف نرى الاتفاق النهائي قريبًا.وكشف عن خبر سعيد لأبناء الصحفيين، حيث تم الاتفاق مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على توفير 5 منح مجانية لأبناء الصحفيين في الجامعة سنويا، وسوف نضع آلية عادلة لاختيار المترشحين، وجارٍ التفاوض مع جامعات خاصة أخرى على المنح أو التخفيضات.