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رئيس التحرير التنفيذي
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الفريق ربيع: الكراكة مميش إضافة ونقلة نوعية لأسطول وأعمال قناة السويس

الإثنين 12/أبريل/2021 - 02:08 م
أسامة ربيع
أسامة ربيع
مصطفى دياب
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في كلمته خلال تدشين الكراكة "مهاب مميش"، إن قناة السويس كانت شاهدة على بطولات وإنجازات المصريين في حفر القناة، وهي الشريان الملاحي الأهم في العالم، وأن الاحتفال بانضمام الكراكة "مهاب مميش" لأسطول الهيئة هو يوم مشهود.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن الكراكة "مهاب مميش" الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأنها إضافة غير مسبوقة لأسطول الهيئة لما تحمله من إمكانيات عملاقة تحدث نقلة نوعية في أعمال قناة السويس بالنسبة لأعمال التكريك داخل وخارج مصر.

وأشار الفريق "ربيع" إلى أن استقبال "مهاب مميش" يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحديث وتطوير أسطول الكراكات والوحدات البحرية ضمن الاستراتيجية الشاملة للهيئة 2023، قائلًا إن الهيئة تعاقدت مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في بناء الكراكات لبناء اثنتين هما "مهاب مميش" و"حسين طنطاوي".

وأكد أن الكراكة "مهاب مميش" تتسم بمواصفات فنية متقدمة تضعها في الفئة الأولى عالميا بين مثيلاتها، فضلًا عن أنها مزودة بأحدث أنظمة السلامة والأمان والتحكم، طبقًا لأحدث معايير هيئات الإشراف والتصنيف الدولي، مضيفا أنها تتسم بقدرتها الفائقة على التكريك في مختلف أنواع التربة، بما في ذلك التربة الصخرية، وما يتلاءم مع أعمال الصيانة الدورية ويوفر عملة أجنبية للدولة.

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