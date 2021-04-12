قيادة العمليات المشتركة: نواصل عملياتنا الاستباقية ضد مواقع تحصن عناصر داعش في العراق

قال المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة، اليوم الإثنين: أنه تم قتل عدد كبير من مسلحي داعش في العمليات الاستباقية ضد التنظيم الإرهابي.ووفقًا لشبكة سكاي نيوز الاخبارية، قال تحسين الخفاجي: سنواصل عملياتنا الاستباقية ضد مواقع تحصن عناصر داعش.وكانت قد نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الإثنين، وجود أى فصائل مسلحة داخل سنجار بمحافظة نينوى شمال البلاد، مؤكدة، أن الوضع الأمنى فى سنجار مستتب تماما.وقال الخفاجى - فى تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء: إن القوات الموجودة فى سنجار هى قوات الجيش والشرطة المحلية التابعة إلى الحكومة المركزية، وتعمل بإشراف قيادة عمليات غرب نينوى.على صعيد آخر.. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على أحد الإرهابيين فى الأنبار، وعثرت على مخبأ للعبوات الناسفة.