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احذر.. مشروبات ممنوعه في السحور

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:39 م
مشروبات ممنوعه في
مشروبات ممنوعه في السحور
إسلام جمال
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يسعى البعض خلال شهر رمضان، خاصة في وقت السحور إلى شرب الماء بشكل كبير، إضافة للعصائر لتجنب العطش خلال ساعات النهار.

ووفقًا لموقع ويب ميد الطبي، هناك بعض المشروبات ممنوعة عند السحور، لتجنب مشكلة العطش خلال شهر رمضان.

«المشروبات الغازية»
أشار خبراء التغذية بضرورة تجنب المشروبات الغازية خلال وقت السحور، فالبعض يعتقد انها تساعد فى الهضم، لكنها تتسبب في الإصابة باضطرابات القولون، وانتفاخ البطن، والإسهال، والإمساك، بسبب الصودا.

كما تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السكريات، التي تتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم بسرعة كبيرة، ثم ينخفض مرة أخرى بنفس السرعة، الأمر الذي يتسبب في الشعور بالتعب والعطش.

المشروبات السكرية
تعتبر المشروبات السكرية من العصائر التى يجب أن تتجنب تناولها خلال وجبة السحور، حيث تحتوى على نسبة مرتفعة من السكريات، التي تتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مفاجئ، فيشعر الشخص بالشبع ولا يستطيع إكمال وجبة السحور، لكن سرعان ما ينخفض السكر مرة أخرى، ما يؤدي إلى الشعور بالعطش والإرهاق.

الإفراط فى الشاى والقهوة
يسعى البعض فى الإفراط فى تناول الشاى والقهوة بشكل كبير، اعتقادًا بأنها تخفف الصداع خلال الصيام، وهذا أمر غير علمى.

أكد خبراء التغذية ضرورة تجنب الإفراط فى شرب الشاى والقهوة خلال وقت السحور، فالكافيين قد يكون سببًا في الشعور بالعطش الشديد أثناء الصيام، لكونه من المواد المدرة للبول.

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