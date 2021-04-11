«بيض بالمشروم».. سحور صحي لأول أيام رمضان 2021

يعد السحور من الوجبات المهمة خلال شهر رمضان، فهو يساهم فى مد الجسم بالطاقة لمقاومة الجوع والعطش لأكثر من 14 ساعة صيام.يسعى أصحاب الحميات الغذائية فى تناول وجبات سحور صحية لمد الجسم بالعناصر الغذائية والحصول على جسم رشيق، وفى هذا التقرير نقدم وصفة "البيض بالمشروم، لسحور صحى أول أيام رمضان.المكونات:4 بيض.1 بصلة متوسطة الحجم.مشروم.زيت طهي، ملح وفلفل حسب الرغبة.طريقة تحضير البيض بالمشروم:يسخين الزيت في مقلاة صغيرة علي نار متوسطة الحرارة، وبعد تخسين الزيت مباشرة يضاف الثوم والطهي حتي تفوح رائحته.يضاف البصل وبعدها يضع المشروم والتقليب حتي يصبح لين.يوضع الملح والفلفل حسب الرغبة وبمجرد أن ينضج الفطر يمكنك فصله في وعاء جانبي، بعد ذلك، يخفق البيض بالشوكة جيدًا ويقلي.بعد تجهيز البيض يضاف المشروم، يقدم مع الخبز المحمص وسلطة الخضار.