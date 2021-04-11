رجائي عطية: مصروفات علاج المحامين بلغت 242 مليون خلال عام واحد

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، إخطارًا بمصروفات العلاج عن الفترة من 1-4-2020 إلى 1-4-2021، والتي بلغت 241,837,568,98 مليون جنيه.وقال «عطية»، في بيان له وجهه إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين: التزامًا بالشفافية، ووجوب إحاطتكم علمًا بكل شيء، يرجى الإحاطة بأن مصروفات العلاج عن الفترة من 1-4-2020 إلى 1-4-2021، قد بلغت حوالي 242 مليون جنيه.