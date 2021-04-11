القناة الناقلة لبرنامج رامز عقله طار 2021

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عدد كبير من النجوم المصريين والعرب استضافهم رامز في المواسم السابقة من البرنامج، كما أنه يستهدف في كل موسم تواجد نجم عالمي واستضاف من قبل كل من ستيفان سيجال وشاروخان وباريس هيلتون، وهناك حلقات كثيرة أثارت جدلا مثل حلقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عام 2013 في "رامز عنخ أمون"، كما أن الفنانة آثار الحكيم رفعت قضية على صناع البرنامج بعد اكتشافهم المقلب لكن القضاء المصري أنصف صناع البرنامج عليها.

وانتهي رامز من تصوير حلقات برنامجه منذ عدة أيام في السعودية ولأول مرة يقوم بالتصوير هناك ويستضيف خلاله عدد كبير من النجوم المصريين والعرب، ويتكتم صناع البرنامج على تفاصيل المقلب حتى يكون مفاجئة للجمهور الذي ينتظره بشغف كبير، لكن "الدستور" علمت من مصدر مقرب أن فكرة الموسم الجديد من البرنامج تعتمد على ترويع الضيوف ووضعهم في مواقف مخيفة.وكان رامز جلال قد بدأ فكرة تقديم برامج المقالب منذ 10 سنوات تحديدًا عام 2011 على قناة الحياة وكان أول موسم يحمل اسم «رامز قلب الأسد» الذي اعتمد فيه على استضافة النجوم وأثناء صعودهم في الأسانسير يتم ترويعهم بأسد وحقق البرنامج نجاح كبير وهو ما جعل راز يستمر حتى الآن.