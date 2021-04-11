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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

موعد رؤية هلال شهر رمضان 2021

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:26 م
رؤية هلال شهر رمضان
رؤية هلال شهر رمضان
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد رؤية هلال شهر رمضان 2021، حيث يريد الكثير من المواطنين في معرفة رؤية الهلال حيث تستعد الأسر لاستقبال الشهر الكريم، فقد يشارك العديد منهم في الرؤية من على أسطح المنازل، لذا يرغبون في معرفة الموعد، وذلك من خلال البحث والسؤال عنه عبر محركات البحث الشهيرة.

موعد رؤية هلال شهر رمضان 2021

وفقا لما تم تداوله عبر بيانات رسمية من داخل أروقة دار الإفتاء، فإنه من المقرر أن تعلن مساء اليوم الأحد الموافق 11 أبريل، في احتفالية كبرى، تنظمها الدار بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، لتحديد موعد رؤية هلال رمضان 2021 في مصر، لاستطلاع هلال رمضان للعام 2021 ، مثلما يحدث سنويا، ما عدا 2020، وذلك بسبب أزمة كورونا المستجدة، وتنظم الدار الاحتفالية وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يحضر الحفل نخبة كبيرة من رجال الدين على مستوى الجمهورية، أبرزهم: نقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وأعضاء مجلس النواب.

حيث من المقرر أن يعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان، خلال الاحتفال، بعد معرفة ما توصلت إليه لجان الإفتاء الشرعية، والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية، من استطلاع للهلال، وتحديد موعد رؤية هلال رمضان 2021 في مصر.

عدد اللجان الشرعية لتحديد موعد رؤية هلال رمضان 

ووفقا لما قالته دار الإفتاء المصرية في بيان رسمي لها، أنها تعتمد في تحديد موعد رؤية هلال شهر رمضان سنويًا ، على اللجان الشرعية والعلمية لاستطلاع هلال الشهر المبارك وأهلّة الشهور الهجرية التي تنتشر في 6 مراكز استطلاع على مستوى الجمهورية، حيث تكون في المحافظات التالية: في أسوان وقنا وسوهاج ومطروح و الواحات والفيوم، لرصد وتتبع الهلال وإعطاء البيانات الوافية لمفتي الجمهورية، ومن ثم يتم إعلان البيان الشرعي والرسمي وبداية الشهر الهجري من عدمه، كما يكون لمعهد الحسابات الفلكية أيضا دور في رؤية الهلال.

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