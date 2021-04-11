موعد أذان صلاة المغرب اليوم الإثنين 12-4-2021 في القاهرة والمحافظات

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7 - موعد أذان صلاة المغرب في شرم الشيخ ( 6:06 مساءً )8 - موعد أذان صلاة المغرب في طنطا ( 6:21 مساءً )9 - موعد أذان صلاة المغرب في الغردقة ( 6:07 مساءً )10 - موعد أذان صلاة المغرب في أسوان ( 6:08 مساءً )11 - موعد أذان صلاة المغرب في الإسماعيلية ( 6:16 مساءً )12 - موعد أذان صلاة المغرب في بورسعيد ( 6:17 مساءً )13 - موعد أذان صلاة المغرب في الفيوم ( 6:21 مساءً )14 - موعد أذان صلاة المغرب في المنصورة ( 6:20 مساءً )15 - موعد أذان صلاة المغرب في الوادي الجديد ( 6:32 مساءً )16 - موعد أذان صلاة المغرب في الدقهلية ( 6:20 مساءً )17 - موعد أذان صلاة المغرب في قنا ( 6:11 مساءً )18 - موعد أذان صلاة المغرب في رفح ( 7:09 مساءً )19 - موعد أذان صلاة المغرب في البحيرة ( 6:24 مساءً )20 - موعد أذان صلاة المغرب في البحر الأحمر ( 6:04 مساءً )