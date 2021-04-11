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الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد أذان صلاة المغرب اليوم الإثنين 12-4-2021 في القاهرة والمحافظات

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:36 م
موعد أذان صلاة المغرب
موعد أذان صلاة المغرب
هبه محمد
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يستعرض لكم «الدستور» في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل موعد أذان صلاة المغرب اليوم 12-4-2021 في القاهرة والمحافظات، ولحلول شهر رمضان الكريم يبحث الكثير من المسلمين والمسلمات عن المواعيد الصحيحة لموعد أذان صلاة المغرب اليوم الإثنين في القاهرة وباقي المحافظات.

موعد أذان صلاة المغرب اليوم الإثنين 12-4-2021 

1 - موعد أذان صلاة المغرب في القاهرة ( 6:20 مساءً )
2 - موعد أذان صلاة المغرب في الإسكندرية ( 6:26 مساءً )
3 - موعد أذان صلاة المغرب في المنوفية ( 6:21 مساءً )
4 - موعد أذان صلاة المغرب في الشرقية ( 6:19 مساءً )
5 - موعد أذان صلاة المغرب في أسيوط ( 6:18 مساءً )
6 - موعد أذان صلاة المغرب في سوهاج ( 6:15 مساءً )

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7 - موعد أذان صلاة المغرب في شرم الشيخ ( 6:06 مساءً )
8 - موعد أذان صلاة المغرب في طنطا ( 6:21 مساءً )
9 - موعد أذان صلاة المغرب في الغردقة ( 6:07 مساءً )
10 - موعد أذان صلاة المغرب في أسوان ( 6:08 مساءً )
11 - موعد أذان صلاة المغرب في الإسماعيلية ( 6:16 مساءً )
12 - موعد أذان صلاة المغرب في بورسعيد ( 6:17 مساءً )
13 - موعد أذان صلاة المغرب في الفيوم ( 6:21 مساءً )
14 - موعد أذان صلاة المغرب في المنصورة ( 6:20 مساءً )
15 - موعد أذان صلاة المغرب في الوادي الجديد ( 6:32 مساءً )
16 - موعد أذان صلاة المغرب في الدقهلية ( 6:20 مساءً )
17 - موعد أذان صلاة المغرب في قنا ( 6:11 مساءً )
18 - موعد أذان صلاة المغرب في رفح ( 7:09 مساءً )
19 - موعد أذان صلاة المغرب في البحيرة ( 6:24 مساءً )
20 - موعد أذان صلاة المغرب في البحر الأحمر ( 6:04 مساءً )

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