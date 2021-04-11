موعد أذان صلاة المغرب اليوم الإثنين 12-4-2021 في القاهرة والمحافظات
الأحد 11/أبريل/2021 - 10:36 م
هبه محمدطباعة
يستعرض لكم «الدستور» في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل موعد أذان صلاة المغرب اليوم 12-4-2021 في القاهرة والمحافظات، ولحلول شهر رمضان الكريم يبحث الكثير من المسلمين والمسلمات عن المواعيد الصحيحة لموعد أذان صلاة المغرب اليوم الإثنين في القاهرة وباقي المحافظات.
2 - موعد أذان صلاة المغرب في الإسكندرية ( 6:26 مساءً )
3 - موعد أذان صلاة المغرب في المنوفية ( 6:21 مساءً )
4 - موعد أذان صلاة المغرب في الشرقية ( 6:19 مساءً )
5 - موعد أذان صلاة المغرب في أسيوط ( 6:18 مساءً )
6 - موعد أذان صلاة المغرب في سوهاج ( 6:15 مساءً )
اقرأ
أيضًا:
كيفية الاحتفال بشم النسيم 2021
«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في
مواجهة كورونا (إنفوجراف)
«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين
بكورونا
7 - موعد أذان صلاة المغرب في شرم الشيخ ( 6:06 مساءً )
8 - موعد أذان صلاة المغرب في طنطا ( 6:21 مساءً )
9 - موعد أذان صلاة المغرب في الغردقة ( 6:07 مساءً )
10 - موعد أذان صلاة المغرب في أسوان ( 6:08 مساءً )
11 - موعد أذان صلاة المغرب في الإسماعيلية ( 6:16 مساءً )
12 - موعد أذان صلاة المغرب في بورسعيد ( 6:17 مساءً )
13 - موعد أذان صلاة المغرب في الفيوم ( 6:21 مساءً )
14 - موعد أذان صلاة المغرب في المنصورة ( 6:20 مساءً )
15 - موعد أذان صلاة المغرب في الوادي الجديد ( 6:32 مساءً )
16 - موعد أذان صلاة المغرب في الدقهلية ( 6:20 مساءً )
17 - موعد أذان صلاة المغرب في قنا ( 6:11 مساءً )
18 - موعد أذان صلاة المغرب في رفح ( 7:09 مساءً )
19 - موعد أذان صلاة المغرب في البحيرة ( 6:24 مساءً )
20 - موعد أذان صلاة المغرب في البحر الأحمر ( 6:04 مساءً )
موعد أذان صلاة المغرب اليوم الإثنين 12-4-20211 - موعد أذان صلاة المغرب في القاهرة ( 6:20 مساءً )
2 - موعد أذان صلاة المغرب في الإسكندرية ( 6:26 مساءً )
3 - موعد أذان صلاة المغرب في المنوفية ( 6:21 مساءً )
4 - موعد أذان صلاة المغرب في الشرقية ( 6:19 مساءً )
5 - موعد أذان صلاة المغرب في أسيوط ( 6:18 مساءً )
6 - موعد أذان صلاة المغرب في سوهاج ( 6:15 مساءً )
اقرأ
أيضًا:
كيفية الاحتفال بشم النسيم 2021
«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في
مواجهة كورونا (إنفوجراف)
«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين
بكورونا
7 - موعد أذان صلاة المغرب في شرم الشيخ ( 6:06 مساءً )
8 - موعد أذان صلاة المغرب في طنطا ( 6:21 مساءً )
9 - موعد أذان صلاة المغرب في الغردقة ( 6:07 مساءً )
10 - موعد أذان صلاة المغرب في أسوان ( 6:08 مساءً )
11 - موعد أذان صلاة المغرب في الإسماعيلية ( 6:16 مساءً )
12 - موعد أذان صلاة المغرب في بورسعيد ( 6:17 مساءً )
13 - موعد أذان صلاة المغرب في الفيوم ( 6:21 مساءً )
14 - موعد أذان صلاة المغرب في المنصورة ( 6:20 مساءً )
15 - موعد أذان صلاة المغرب في الوادي الجديد ( 6:32 مساءً )
16 - موعد أذان صلاة المغرب في الدقهلية ( 6:20 مساءً )
17 - موعد أذان صلاة المغرب في قنا ( 6:11 مساءً )
18 - موعد أذان صلاة المغرب في رفح ( 7:09 مساءً )
19 - موعد أذان صلاة المغرب في البحيرة ( 6:24 مساءً )
20 - موعد أذان صلاة المغرب في البحر الأحمر ( 6:04 مساءً )