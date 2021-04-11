رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلينكن يحذر من مغبة «السلوك العدائى المتزايد» للصين حيال تايوان

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:40 م
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
وكالات
طباعة
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة قلقة من التصرفات الصينية العدائية حيال تايوان، وحذر من أن محاولة أي طرف تغيير الوضع الراهن في منطقة غرب المحيط الهادي بالقوة سيكون "خطأ فادحا".

وأضاف في مقابلة مع برنامج "ميت ذا برس" على محطة "إن.بي.سي": "ما شهدناه وما يقلقنا بالفعل هو التصرفات العدوانية المتزايدة من حكومة بكين حيال تايوان ورفع درجة التوتر في المضايق".

وحملت بكين، يوم الخميس، الولايات المتحدة مسئولية تصاعد التوتر في المنطقة بعد أن أبحرت سفينة حربية أمريكية قرب تايوان.

وقال "بلينكن" إن لدى الولايات المتحدة التزاما قائما منذ فترة طويلة بموجب قانون العلاقات مع تايوان، لضمان قدرة الجزيرة على الدفاع عن نفسها والحفاظ على السلام والأمن في منطقة غرب المحيط الهادي.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة سترد عسكريا على أي تحرك صيني في تايوان، رفض "بلينكن" التعليق على افتراضات.

وقال "بلينكن": "كل ما يسعني قوله هو أن لدينا التزاما جادا بأن تكون تايوان قادرة على الدفاع عن نفسها، ولدينا التزام جاد بالسلام والأمن في غرب المحيط الهادي.

"نتمسك بتلك الالتزامات، وكل ما أستطيع أن أقوله لكم إن الأمر سيكون خطأ فادحا إذا حاول أي طرف تغيير الوضع الراهن بالقوة".

وتشكو تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، من طلعات متكررة تنفذها القوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال البيت الأبيض، يوم الجمعة، إنه يراقب عن كثب الأنشطة العسكرية الصينية المتزايدة في مضيق تايوان ووصف تصرفات بكين الأخيرة بأنها "قد تزعزع الاستقرار".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية: غرامة مالية لدخول الحرم المكي أو أداء العمرة في رمضان دون تصريح

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

مقرر شهر أبريل للصف السادس الابتدائي 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 11-4-2021


الصور

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

الأكثر قراءة

لطيف نهارًا بارد ليلًا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

السجن 8 سنوات لأحمد بسام زكى بتهمة هتك عرض 3 فتيات

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

السعودية: غرامة مالية لدخول الحرم المكي أو أداء العمرة في رمضان دون تصريح

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان

إتاحة التطعيم في فرنسا لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما

كوريا الجنوبية توقف عمل النوادي والحانات

21 عاملًا «فى ورطة» داخل منجم صينى

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

3 كتب جديدة ترصد الحياة فى مصر القديمة بالهيئة العامة

«نبوءات قديمة».. ديوان جديد للكاتب محمد عيسى على كتبنا

الحاج على: أسعار الكتب فى المعرض المخفض لا تزيد عن 20 جنيهًا

صدور «كعب عال» للسورية وجيهة عبد الرحمن